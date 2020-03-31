【季結－疫市浮沉】港股月跌２５２６點，季瀉逾１６％四年半最差

《經濟通通訊社記者張澤慧、鄧經書及吳藹林３１日報道》金融市場本月可以說一波未平一

波又起，新冠疫情仍在全球肆虐，沙特和俄羅斯因磋商破裂，主要產油國油價戰一觸即發，油價

自３月初迄今已蒸發三分二，拖累全球股市大跌，港股亦不能避免。以全月最高位及最低位計，

港股一度插逾五千點，直到上周美國白宮政府及聯儲局齊出手救市，全球股市略喘穩，港股亦重

上十天線，最終全月急跌２５２６點。



＊港股急挫後穩，全月波幅５６６７點＊



本月首周內地新冠疫情轉緩，市場憧憬全球央行放水撐市，港股全周在２６３００點附近徘

徊。第二周，俄羅斯強硬拒絕油組進一步減產的建議，與沙特的油價戰爆發，油價成為壓倒股市

的最後一根稻草，美股一周內兩次融斷，港股單周內急插２１１３點，低見２２５１９點。

進入第三周，美國總統特朗普表示將出台大規模刺激計劃，惟仍未見蹤影，反而聯儲局突然

緊急減息１厘，可惜市場恐慌情緒有增不減，港股連跌四日累挫２３２４點。其後傳內地推萬億

財政政策刺激經濟，港股報復性反彈逾千點，全周跌１２２７點。最後一周，市場關注美國史上

最大規模的刺激計劃進展，加上聯儲局宣布實行無限量化寬鬆（ＱＥ），全球股市喘穩，港股反

覆向上重上十天線。

總結３月全月，港股累跌２５２６點或９﹒７％，為２０１８年１０月來最大月度百分比跌

幅，高低波幅達５６６７點，最高見２６８０５點，最低見２１１３９點。２０２０年首季累跌

４５８６點或１６﹒３％，為２０１５年第三季以來最大季度百分比跌幅。

國指整個月份在８２９０至１０７４７間上落，累積跌幅７０７點或６﹒９％，首季累跌

１５７３點或１４﹒１％。



＊聯儲局暫無需實行負利率＊



新冠肺炎疫情目前仍在歐美地區蔓延，美國聯儲局兩次緊急減息，將聯邦利率降到０水平，

本月還宣布實行無限ＱＥ，彷彿一次性將板斧用上，但提到聯儲局下一步是否會實行負利率，分

析師一致認為未到時機。金利豐證券研究部董事黃德几對《經濟通通訊社》指出，聯儲局現時所

推的是舊招，不過仍是２００８年金融海嘯以來最快最猛的，反映其知道疫情嚴重性，量化寬鬆

料可提振市場信心。相對來說，他認為聯儲局在息口方面沒可做，不相信有迫切性去實行負利率

，還有很多工具，例如提供商業票據融資工具、向初級交易商提供短期融資抵押工具等。此外，

無限ＱＥ威力甚強，強調現時不似金融海嘯時出現的系統性問題，交易秩序井然，若然出新招，

可能令市場更加恐慌。

富昌證券聯席董事譚朗蔚向《經濟通通訊社》表示，認為現時華府及聯儲局出台的措施對穩

定住美國實體經濟有一定作用。因為當經濟活動停擺，不少企業資金流自然出現危機，它們急需

資金周轉，所以當儲局無限「放水」及買企業債等以維持市場流動性，自然減少「黑天鵝」公司

出現的機會，同時或多或少可穩住股市一段時間。他又指凡事有兩面，壞處是出現惡性通脹及美

元繼續貶值。對於短期美聯儲會否再度減息，甚至降至負利率，認為可能性不大，因為其作用不

大。他指減息雖然降低企業借貸成本，但未來幾年經濟環境依然差，大多普遍不會選擇逆市借貸

擴張，多數會開源節流及保持現金流，所以買債反而更有效，因為減少企業違約風險。



＊黃德几：人行仍有很多貨幣調控措施＊



疫情令全球多國進入停擺，市場憧憬將有更多刺激措施出台，而內地方面，近日亦有傳人行

或減存款利率。黃德几認為，中國人民銀行現階段可推的貨幣調控措施還有很多且更具彈性。他

指出全面下調利率、存貸息率，存款準備金率會是最強力，但不能說特別有效，因作用不同。而

中國現時疫情已慢慢受控，他料財政刺激措施會繼續慢慢出台，而不會「大水猛灌」，料中央較

大機會實施定向降準、下調貸款市場報價利率，可令商業銀行運作暢順，放款力度加大，企業可

得到銀行支援。

太陽證券研究部策略師徐滿光對《經濟通通訊社》表示，人行４月再度定向降準機會大，因

為政策見效快，以及較能到位支援頗多頻臨破產或債務違約邊緣的中小微企業。他指出，大企業

及國企以其實力及知名度可以發債融資，借貸亦較容易，但中小微企業卻難，所以定向降準意味

政策方向更針對性，即與內地政府近年提倡的普惠金融有關，為小型企業、農民及低收入等弱勢

社群等提供流動性支持，可一解其要立即「去槓桿」的壓力，紓緩場緊張情緒。預計４月下調幅

度大多介乎０﹒５至１個百分點。



＊譚朗蔚：４月港股走勢轉向「陰跌」＊



４月港股走勢方面，譚朗蔚認為現時市場氣氛稍為回暖，目前的反彈升勢應該會持續到月初

，因為港股本月跌勢過急，技術反彈理應幅度較大。以黃金分割比例看，他料恆指於

２４０００點有阻力，若衝破則可再挑戰２６０００點。不過，若短期歐美疫情未見緩和，他估

計港股便回調至２２５００點，但跌勢料不會像本月急般「直插」，會轉為「陰跌」。

黃德几亦認為，現時市場恐慌情緒稍見紓緩，比歷史高位３３４８４點，至目前已經跌約

９９００點，有技術性反彈相當合理，但他預料４月無大幅上漲空間，認為在２４０００至

２４３００點（即廿天線附近）已見阻力，而４月恆指單日波幅仍可達５００點以上。至於會否

穿２１０００點，則要視乎新型肺炎疫情會否以幾何級數擴散。他續稱，若然歐美疫情在兩至三

個月後退卻，或出現炒復甦概念，若恆指回落至２００００點已經適合長線投資者入市，因為疫

情始終會過去。

