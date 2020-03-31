【季結－疫市浮沉】全球緊急減息，本地地產及銀行股不宜沾手

《經濟通通訊社記者張澤慧、鄧經書及吳藹林３１日報道》新冠肺炎疫情肆虐，各國央行紛

紛「放水」對應疫情對經濟的衝擊，美國聯儲局更在３月份突然大幅度減息兩次，將聯邦基金利

率目標降到０至２５厘。傳統上，低息環境往往令地產受益，惟兩位專家一致認為本次全球化的

低息環境並不能幫助本地地產擺脫弱勢。



＊疫情衝擊抵銷低息環境正面影響＊



雖然目前全球處於低息環境，但富昌證券聯席董事譚朗蔚向《經濟通通訊社》表示，短期不

會利好地產股。他指出，雖然住宅樓價短期未見大幅下調跡象，但自從去年的社會事件開始再到

現時的肺炎疫情，反而令零售業最受衝擊，地產商的商場及商舖方面的收入自然大幅下滑，建議

投資者繼續避開該板塊。

金利豐證券研究部董事黃德几亦向《經濟通通訊社》指出，預料本港地產股需要長時間復甦

。租務收入受累反修例事件和新型肺炎疫情；而售樓收入方面，即使美國減息令本港按揭利率下

調，因市民面對失業問題的擔憂，置業意慾變得低迷。他又指，本地置業意慾低迷，亦會進一步

影響銀行的貸款及淨利息收入，料會出現按年下跌，再加上減息導致利息環境轉差，上述負面因

素會在本地銀行股股價中反映。



＊銀行股捱沽，匯控前景較為黯淡＊



另外，市場有指匯控（００００５）會穿２８元「世紀供股」價，黃德几表示，現時還沒有

看得如此悲觀，但亦看不到匯控會有上升空間，認為現價「４字頭」相當合理。不過匯控今年將

進行撥備及重組會令其開支增加，不排除未來會有進一步下跌的可能。他又稱，東亞

（０００２３）、中銀香港（０２３８８）、恆生（０００１１）已見短線低位，但同時亦無大

幅反彈的動力。

譚朗蔚認為，本地銀行股繼續「無運行」，因低息環境已極度影響其淨息差收入，加上經濟

差自然增加公司債務違約機會，銀行股很大機會不能收回貸款而影響資金流。他以匯控為例，一

間要靠重組「瘦身」及幾乎零增長的公司前景自然黯淡，故不建議買入銀行股。他亦以曾經是歐

洲最大投行之一的德意志銀行為例，該公司自從２００８年金融海嘯後業務不振，加上因涉嫌參

與操縱利率被美英監管當局大肆罰款，股價從２００８年的頂峰約１５０美元跌至現時的大約

６美元，故長遠匯控股價或有機會繼續走低亦不足為奇。



＊中國保經濟推５Ｇ，專家對５Ｇ股意見不一＊



市場憧憬在今年的全國「兩會」中央將如何出招保經濟。黃德几表示，中國政府對「兩會」

的會期仍在評估，認為無硬指標，可能會在５月舉行，並預料本次兩會會有較針對高新技術層面

，如５Ｇ、物聯網相關的製造業等。不過，他現時並沒有特別看好的５Ｇ股，認為中國鐵塔（０

０７８８）已見高位，短線難重上２元。他反而看好汽車業，因有傳中國會再推措施扶持汽車製

造業，在國內建立的生態圈合適其高速發展，中外合資車企有望谷底復甦。其中看好華晨中國（

０１１１４），料其會加大內地生產力度，股價暫於廿天線整固，可上望７﹒３元至７﹒４元；

而吉利汽車（００１７５）在１０元至１１元可撈底，不過五十天線現強大阻力。

譚朗蔚認為，若疫情持續受控「兩會」理應不久後召開，會上主要還是強調固定資產投資如

加快基礎建設、推動５Ｇ、刺激消費等。當中看好５Ｇ建設，他料內地會在第二季全力「谷」

５Ｇ基建去盡力做好本年經濟數據，當中京信通信（０２３４２）以基站天線及網絡系統業務為

主，相信毛利較佳。他認為該股可待突破橫行區間，建議現價買入，目標價３﹒８元，跌穿

２﹒８元止蝕。



＊黃德几：看好同股不同權股份納入恆指＊



黃德几較看好的是同股不同權的股份，因為港交所（００３８８）５月將就同股不同權及第

二上市公司應否被納入恆指選股範疇公布結果。他認為港交所必然會容許同股不同權股份選股範

疇，否則香港市場會被邊緣化。在預期年內納入恆指的情況下，料小米（０１８１０）在第二、

三季可望重上１２元至１３元；美團（０３６９０）反彈較快８０元可吼，第二季、三季重上「

紅底」；阿里巴巴（０９９８８）仍需一段時間整固，但長線可望重上２００元水平。



＊譚朗蔚：部署微創、愛康等醫療器材股＊



不過，譚朗蔚則認為現可部署醫療器材股。他指醫療器材股與疫情相關，目前市面對器材需

求必定大增以及提高大眾對醫療健康需求的重視，料有利相關股分往後利潤；同時國內目前推動

醫療器材國產替代的要求，加上去年醫療器材股普遍績佳，更實現高增長。當中他較看好主要從

事心血管介入產品的微創醫療（００８５３）及從事３Ｄ打印技術及骨關節及脊柱置換內植入物

的愛康醫療（０１７８９）。微創醫療方面，他認為該股技術走勢強加抗跌力強，建議回落

１６﹒５元買入，目標價２０元，跌穿１４﹒５元止蝕；愛康醫療則建議１５﹒５元買入，目標

價１７﹒５元，跌穿１４元止蝕。

