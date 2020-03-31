  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

31/03/2020 09:22

美股造好，港股高開４３８點報２３６１３點，國指升１６２點

　　《經濟通通訊社３１日專訊》隔晚美股造好，市場繼續消化刺激經濟方案的消息，道指曾抽
升近７００點，亞洲股市今早全線上揚，日經升１５０點，首爾指數升２６點，港股方面則高開
４３８點，於美國有業務的萬州國際（００２８８）及創科實業（００６６９）造好，分別高開
７﹒１％及６﹒３％；中生製藥（０１１７７）純利大跌七成，今早股價低開逾６％。恆生指數
報２３６１３，升４３８點或１﹒８８％，主板成交３０﹒１３億元。國企指數報９５６４，升
１６２點。
　　重磅股方面，匯控（００００５）升０﹒５６％，報４４﹒７５元；港交所（００３８８）
升２﹒１６％，報２３７元；騰訊（００７００）升２﹒２８％，報３８５﹒２元；中移動（０
０９４１）升２﹒６８％，報５７﹒４元；友邦（０１２９９）升２﹒９３％，報７０﹒１５元

　　
　　恆指十大升幅股分表現如下：

　　股份（編號）　　　　　　　　現價　　　　　　變幅
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　萬洲國際（００２８８）　　　７﹒５４元　　　升７﹒１０％
　　創科實業（００６６９）　　５２﹒００元　　　升６﹒３４％
　　中國旺旺（００１５１）　　　５﹒８４元　　　升５﹒０４％
　　蒙牛乳業（０２３１９）　　２７﹒５０元　　　升３﹒９７％
　　新世界　（０００１７）　　　８﹒４７元　　　升３﹒９３％

　　恆生銀行（０００１１）　１３６﹒００元　　　升３﹒８２％
　　銀河娛樂（０００２７）　　４２﹒１０元　　　升３﹒６９％
　　吉利汽車（００１７５）　　１１﹒６４元　　　升３﹒１９％
　　領展　　（００８２３）　　６６﹒４０元　　　升２﹒９５％
　　友邦保險（０１２９９）　　７０﹒１５元　　　升２﹒９３％
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　（ｕｌ）

新型肺炎專輯 - 最新疫情發展和防疫貼士即睇

返回新聞主頁

最新專題
More
生財有道30/03/2020
【新冠肺炎】金管局：疫情及全球低息 令港銀盈利前景蒙上陰影
生財有道30/03/2020
《開市Good Morning》溫傑：內銀首選建工行現價分注買
FOCUS30/03/2020
【FOCUS】「三箭齊發」擴內需 特別國債再出山
數碼新動力30/03/2020
智慧生活方案數碼港園區處處見 助初創將方案落地及展示
生財有道27/03/2020
【新冠肺炎】林鄭：行會通過規例禁止多過四人於公眾地方聚集
生財有道27/03/2020
【放榜懶人包】藍籌股業績／焦點／投資評級，一表盡掌握
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品簡介

用經濟通App睇實股價 一按買入/賣出直達銀行或券商App落盤

【etnet一App通天下】獨家「銀行匯率比較」功能 匯市靚價一眼通 一按直達交易商

【Keep住更新】口罩供應 - 香港591房屋交易網派發口罩

etnet.com.hk
News 新聞
Stocks 股票
Futures 期貨期權
Warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
Ashares A股
Forex 外匯商品
Funds 基金
MPF 強積金