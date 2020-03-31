美股造好，港股高開４３８點報２３６１３點，國指升１６２點

《經濟通通訊社３１日專訊》隔晚美股造好，市場繼續消化刺激經濟方案的消息，道指曾抽

升近７００點，亞洲股市今早全線上揚，日經升１５０點，首爾指數升２６點，港股方面則高開

４３８點，於美國有業務的萬州國際（００２８８）及創科實業（００６６９）造好，分別高開

７﹒１％及６﹒３％；中生製藥（０１１７７）純利大跌七成，今早股價低開逾６％。恆生指數

報２３６１３，升４３８點或１﹒８８％，主板成交３０﹒１３億元。國企指數報９５６４，升

１６２點。

重磅股方面，匯控（００００５）升０﹒５６％，報４４﹒７５元；港交所（００３８８）

升２﹒１６％，報２３７元；騰訊（００７００）升２﹒２８％，報３８５﹒２元；中移動（０

０９４１）升２﹒６８％，報５７﹒４元；友邦（０１２９９）升２﹒９３％，報７０﹒１５元

。



恆指十大升幅股分表現如下：



股份（編號） 現價 變幅

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萬洲國際（００２８８） ７﹒５４元 升７﹒１０％

創科實業（００６６９） ５２﹒００元 升６﹒３４％

中國旺旺（００１５１） ５﹒８４元 升５﹒０４％

蒙牛乳業（０２３１９） ２７﹒５０元 升３﹒９７％

新世界 （０００１７） ８﹒４７元 升３﹒９３％



恆生銀行（０００１１） １３６﹒００元 升３﹒８２％

銀河娛樂（０００２７） ４２﹒１０元 升３﹒６９％

吉利汽車（００１７５） １１﹒６４元 升３﹒１９％

領展 （００８２３） ６６﹒４０元 升２﹒９５％

友邦保險（０１２９９） ７０﹒１５元 升２﹒９３％

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（ｕｌ）

