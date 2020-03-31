《盤後部署》市場漸見理性，港匯偏強港股短期料挑戰二萬四關

《經濟通通訊社３１日專訊》隔晚美股繼續受２﹒２萬億美元救市政策刺激，三大指數繼續

強勢反彈，加上中國３月製造業ＰＭＩ回升至５２遠高市場預期，帶動港股今早裂口高開

４３８點，報２３６１３點，早段最高曾飆４５２點最高見２３６２７點。其後績差的中生製藥

（０１１７７）領跌，以及濠賭回吐，加上部分重磅股如騰訊（００７００）及匯控

（００００５）走低，令港股升幅一度收窄至只有６２點。臨近尾市，石油股及本地地產股抽高

令港股升幅再度擴大。最終港股收報２３６０３點，升４２８點或升１﹒８５％，主板成交

１１３３﹒４１億元。國企指數報９５９４點，升１９２點或升２﹒０５％。

總結３月，恆指累瀉２５２６點，跌幅９﹒７％，為２０１８年１０月以來最大單月跌幅。

恆指首季累計更挫４５８６點，跌幅達１６﹒３％。

Ａ股今日同樣反彈，上證綜合指數報２７５０點，升３點或升０﹒１１％。深證成分指數報

９９６２，升５７點點或升０﹒５８％，總成交５６１７﹒６７億元人民幣。



＊世銀：疫情最壞情況令亞洲１１００萬人陷入貧困＊



世界銀行近日估計新冠肺炎的影響最壞程度將比１９９７至１９９８年的亞洲金融危機更甚

，可能使該地區上千萬人陷入貧困。

該行根據基本情景預測，亞洲地區經濟復甦將在夏天企穩，全年經濟增長將從去年的

５﹒８％放緩至２﹒１％。最壞情況是疫情的負面影響將持續至明年，亞洲地區增長或萎縮

０﹒５％，為自金融危機以來最差表現。該行亦估計，最差情況將本年令１１００萬亞洲人陷入

貧困，惟該行先前預測亞洲本年的經濟增長令３５００萬人脫貧。

大摩前首席經濟學家Ｓｔｅｐｈｅｎ Ｒｏａｃｈ表示，受新冠病毒疫情影響，美國經濟將

陷入自二戰以來最嚴重衰退，估計美國將陷入到一個很難走出的低迷時期。

他認為，疫情終將解決，但不要認為經濟反彈會立即發生，雖然疫情過後經濟活動重新啟動

，但市民將仍有一段時間仍害怕及不願外出消費和社交，經濟反彈難度自然增加，他料經濟復甦

將是一個極具試探性的過程。



＊近期港元走強，或成短期股市反彈催化劑＊



港股近期出現反彈勢頭，估計短期有仍一定水位。雖然疫情依然影響股市氣氛，但短期疫情

對經濟的影響普遍已在早前的急跌反映，加上近日港股的波幅及成交漸見收窄，料在本月的恐慌

性拋售中相信不少散戶已經離場，估計市場短期恐慌性大減，理性稍增，有利股市繼續反彈。

此外，港元近期拆息增強，上日（３０日）更創近兩個月新高，並向７﹒７５的強方兌換保

證方向靠隴，以及有見部分銀行推出高息存款優惠吸引資金，反映市場對港元需求增加。再者，

最重要的是反映有資金見香港資產如股市及樓市估值吸引，吸引部分買家入市，相信短期能繼續

成為股市反彈的催化劑。

技術方面，恆指上周二以「島形底」展開反彈，升近保歷加通道中軸約２０天線（約

２３８８３點位置）。若恆指能走出二萬三點這個短期橫行區域，估計短期能再挑戰二萬四關水

平。（ｋｓ）

