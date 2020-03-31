【新冠肺炎】強生擬９月前進行疫苗人體測試，明年初首批疫苗面世

《經濟通通訊社３１日專訊》據美國有線電視新聞報道指，美國個人護理與藥業公司強生計
劃今年９月前開始新冠肺炎疫苗的人體臨床測試，目標明年年初推出第一批疫苗，供緊急使用。
公司又指，已與美國衛生和公共服務部屬下生物醫學高級研究與開發局（ＢＡＲＤＡ）達成
合作，承諾投資１０億美元，用於疫苗研究、開發及臨床測試。
強生行政總裁高斯基強調，將盡快向全球提供可負擔價格的新冠肺炎疫苗。（ａｌ）
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