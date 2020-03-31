【新冠肺炎】世衛：意大利疫情開始穩定，惟仍需採取後續行動

《經濟通通訊社３１日專訊》世界衛生組織首席緊急衛生事件專家萊恩周一（３０日）表示
，過去兩周意大利採取封鎖及嚴格措施，相信當地很快開始穩定，她解釋近期的確診病例實際上
只反映兩周前的情況，但仍需要採取警惕的後續行動。
目前西班牙政府亦採取嚴格的封鎖措施，每日新增感染人數開始放緩，萊恩強調西班牙在封
鎖疫情上已經接近成功，但病例數量下降並不意味封鎖可以放鬆。（ａｌ）
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