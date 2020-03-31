【大熊來了】三藩市聯儲行：疫情不確定性加劇，或致失業率飆升

《經濟通通訊社３１日專訊》美國三藩市聯邦儲備銀行研究人員周一（３０日）表示，新冠

肺炎擴散帶來的不確定性激增，或將導致美國失業率飆升，通脹率下降。

研究人員指出，據以往的經驗而言，在不確定性加劇之後，儘管利率已下調，失業率將持續

上升，通脹將持續下降。

研究人員估計，不確定性的增加主要歸咎於不清楚疫情的傳播，以及得到控制的時間，僅這

一點就或將未來一年的失業率增加１個百分點，並在未來半年將通脹降低２個百分點。（ａｌ）

