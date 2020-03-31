【大熊來了】穆迪下調美企債務評級展望至負面

《經濟通通訊社３１日專訊》評級機構穆迪周一（３０日）下調美國總值６﹒６萬億美元的

非金融企業債務評級展望至負面，因為疫情將導致違約率上升。

穆迪警告，由於社會隔離措施削減經濟活動，對消費者需求和敏感的行業將受嚴重打擊，

包括航空業、旅遊業、郵輪業、汽車業。

另外能源價格暴跌，令石油及天然氣行業面臨危機，同時利率下降削弱盈利能力，銀行業將

面臨充滿挑戰的環境。（ａｌ）

