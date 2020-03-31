【大熊來了】聖路易斯聯儲行：美可承債救市，失業率或升至３２％

《經濟通通訊社３１日專訊》美國聖路易斯聯儲銀行總裁布拉德周一（３０日）接受外電訪

問時表示，美國有能力承受增加數萬億美元的債務，推行救市的財政措施，因為超低利率將持續

一段長時間。布拉德又指，目前失業率存在不確定性，因為救市措施已讓部分企業不會大規模裁

員。

而據聖路易斯聯儲銀行經濟分析師最新報告指，如果疫情持續壞化，美國工作職位將減少

４７００萬個，失業率將升至３２﹒１％。（ａｌ）

