《異動股》中生製藥（０１１７７）跌６％，去年純利挫七成

《經濟通通訊社３１日專訊》中生製藥（０１１７７）現價跌５﹒９９％，報１０﹒０４元

；成交約１５３１萬股，涉資１﹒５５億元。

中生製藥公布，截至２０１９年１２月３１日止年度，純利按年跌７０﹒１％至２７﹒０７

億元人民幣，每股盈利２１﹒５８分，派末期息每股２港仙，全年合期派息每股８港仙。

現時，恆生指數報２３５７９點，升４０４點或升１﹒７４％，主板成交５８﹒３４億元。

國企指數報９５６７點，升１６５點或升１﹒７６％。

上證綜合指數報２７６９點，升２１點或升０﹒８０％，成交１２２﹒１６億元人民幣。

深證成份指數報１００１２點，升１０７點或升１﹒０８％，成交１７９﹒８０億元人民幣

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表列同板塊或相關股份表現：



股份（編號） 現價 變幅

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中生製藥（０１１７７） １０﹒０４元 跌５﹒９９％

微創醫療（００８５３） １７﹒３８元 跌４﹒５１％

中國中藥（００５７０） ３﹒６７元 跌０﹒８１％

石藥集團（０１０９３） １６﹒２２元 無升跌

威高股份（０１０６６） ９﹒７９元 升０﹒７２％

國藥控股（０１０９９） １７﹒５０元 升０﹒９２％

復星醫藥（０２１９６） ２５﹒５０元 升１﹒１９％

翰森製藥（０３６９２） ２６﹒９５元 升２﹒０８％

信達生物（０１８０１） ３１﹒５５元 升４﹒６４％

百濟神州（０６１６０） ８０﹒８５元 升６﹒５９％

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（ｆｚ）

