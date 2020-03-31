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即市新聞

31/03/2020 09:34

《異動股》中生製藥（０１１７７）跌６％，去年純利挫七成

　　《經濟通通訊社３１日專訊》中生製藥（０１１７７）現價跌５﹒９９％，報１０﹒０４元
；成交約１５３１萬股，涉資１﹒５５億元。
　　中生製藥公布，截至２０１９年１２月３１日止年度，純利按年跌７０﹒１％至２７﹒０７
億元人民幣，每股盈利２１﹒５８分，派末期息每股２港仙，全年合期派息每股８港仙。
　　現時，恆生指數報２３５７９點，升４０４點或升１﹒７４％，主板成交５８﹒３４億元。
國企指數報９５６７點，升１６５點或升１﹒７６％。
　　上證綜合指數報２７６９點，升２１點或升０﹒８０％，成交１２２﹒１６億元人民幣。
　　深證成份指數報１００１２點，升１０７點或升１﹒０８％，成交１７９﹒８０億元人民幣



　　表列同板塊或相關股份表現：

　　股份（編號）　　　　　　　　現價　　　　　　變幅
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　中生製藥（０１１７７）　　　１０﹒０４元　　　跌５﹒９９％
　　微創醫療（００８５３）　　　１７﹒３８元　　　跌４﹒５１％
　　中國中藥（００５７０）　　　　３﹒６７元　　　跌０﹒８１％
　　石藥集團（０１０９３）　　　１６﹒２２元　　　無升跌
　　威高股份（０１０６６）　　　　９﹒７９元　　　升０﹒７２％
　　國藥控股（０１０９９）　　　１７﹒５０元　　　升０﹒９２％
　　復星醫藥（０２１９６）　　　２５﹒５０元　　　升１﹒１９％
　　翰森製藥（０３６９２）　　　２６﹒９５元　　　升２﹒０８％
　　信達生物（０１８０１）　　　３１﹒５５元　　　升４﹒６４％
　　百濟神州（０６１６０）　　　８０﹒８５元　　　升６﹒５９％
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　（ｆｚ）

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