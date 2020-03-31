【新冠肺炎】麗港城迦南幼稚園一名外籍教師初步確診，校舍關閉

新冠肺炎疫情持續，藍田麗港城的迦南幼稚園分校一名外籍女教師日前初步確診，校舍昨

（３０日）起關閉１４天至４月１２日，並取消到校取功課的安排。

觀塘區區議員李煒林在社交平台發文指，收到有關消息後，已敦請管理公司加強附近消毒並

要求食環署繼續做好公眾衛生清潔。

校方指該名教師最後到校工作日期為上周一（２３日），其間並沒有與任何家長和學生接觸

。《香港經濟日報》

