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31/03/2020 09:11

【新冠肺炎】麗港城迦南幼稚園一名外籍教師初步確診，校舍關閉

　　新冠肺炎疫情持續，藍田麗港城的迦南幼稚園分校一名外籍女教師日前初步確診，校舍昨
（３０日）起關閉１４天至４月１２日，並取消到校取功課的安排。
　　觀塘區區議員李煒林在社交平台發文指，收到有關消息後，已敦請管理公司加強附近消毒並
要求食環署繼續做好公眾衛生清潔。
　　校方指該名教師最後到校工作日期為上周一（２３日），其間並沒有與任何家長和學生接觸
。《香港經濟日報》

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