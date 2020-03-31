《本港樓市》差估署樓價指數連跌三個月，２月指數按月跌逾２％

《經濟通通訊社３１日專訊》差餉物業估價署公布最新住宅樓價指數，今年２月報

３７０﹒７點，按月跌２﹒１１％，跌幅不但較１月的０﹒１３％明顯擴大，更是自去年１２月

以來連跌三個月，累計回落３﹒７９％，惟按年計仍錄得升幅，２月指數按年升１﹒０１％。

其中，中小型單位樓價指數報３７２﹒９點，按月下降２﹒１８％；大型單位樓價指數報

３１８﹒６點，按月升０﹒２２％。（ｙｗ）

