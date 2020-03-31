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31/03/2020 10:23

《本港樓市》差估署樓價指數連跌三個月，２月指數按月跌逾２％

　　《經濟通通訊社３１日專訊》差餉物業估價署公布最新住宅樓價指數，今年２月報
３７０﹒７點，按月跌２﹒１１％，跌幅不但較１月的０﹒１３％明顯擴大，更是自去年１２月
以來連跌三個月，累計回落３﹒７９％，惟按年計仍錄得升幅，２月指數按年升１﹒０１％。
　　其中，中小型單位樓價指數報３７２﹒９點，按月下降２﹒１８％；大型單位樓價指數報
３１８﹒６點，按月升０﹒２２％。（ｙｗ）

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