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31/03/2020 18:41

恒大：今年內部銷售目標為８０００億人幣，三年後銷售破萬億元

　　《經濟通通訊社３１日專訊》中國恆大（０３３３３）主席許家印在網上業績發布會上表示
，今年將是恆大重要的一年，原因是集團將實施「高增長、控規模、降負債」的新發展戰略。集
團今年對外合約銷售目標定為６５００億元（人民幣．下同），惟內部銷售指引是達到８０００
億元，並目標於２０２２年銷售額突破１萬億元。
　　他指，受疫情影響，在線下銷售基本停頓的情況下，集團２月推出網上賣房，並形容是「顛
覆性」舉措，帶動２、３月銷售及回款速度大增，預計首季合約銷售額按年增長２２﹒５％至
１４６５億元，創集團成立以來季度新高；回款金額亦按年升５５﹒２％至１１３３億元。此外
，恆大目前土地儲備總建築面積為２﹒９億平方米，計劃未來３年土儲平均每年減少３０００萬
平方米，將總土儲控制在２億平方米。
　　他強調，集團已下大決心降負債，因此每年新增土儲備面積將控制於６０００萬平方米左右
，在估計今年回款可增至７０００億元及支出與去年相若底下，有信心淨負債可續降，目標在
２０２０－２２年有息負債平均每年減少１５００億元。
　　副主席夏海鈞強調，恆大是成立較慢的房企，集團過往採用「三高一低」戰略去追趕同業，
但目前已具備「麵粉及麵包」，儘管恆大去年發盈警，但仍是利潤最好的內房。他透露，按集團
與戰略投資者簽訂的協議，旗下恆大地產回Ａ股前三年利潤合共需達１０５０億元，故去年利潤
目標只需３００多億元，集團是有意識將部分低毛利項目在年內交付，以降低利潤，強調集團目
前未入帳的銷售額達４５００億元，因此對今年利潤達５００至６００億元充滿信心；又形容恆
大回歸Ａ股一片光明，正有序推進其計劃，希望可在今年內有進展。
　　夏氏又指，集團土儲平方米平均成本僅１８００元，即使進行促銷，亦有信心毛利率可維持
３０％及淨利潤率於１０％的水平，並維持派息政策於５０％不變。（ｙｗ）

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