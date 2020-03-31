《小傳日記》魚缸升勢現，又漲四百點；三桶油珍寶，藥股當係草！

《小傳日記》呢期花旗國跌勢叫做喘定小小，雖然當地感染人數日日飆升，但大家都憧憬緊

刺激經濟方案落地後有咩反應，所以道指曾經剷上過７００點。亞洲「孖屐」呢邊今早個勢唔錯

，魚缸都高開４００幾點，其中係花旗有業務嘅萬洲（００２８８）、創科（００６６９）都開

約７個巴仙；之後油佬因為油價略略反彈而跟住高走，「三桶油」走勢凌厲。恆指一度升４５２

點見過２３６２７點，午後升幅就略為放緩，靠住ＡＩＡ（０１２９９）同中移動（００９４１

）撐住底下，收市前又再抽返上去，最終恆指收報２３６０３點，升４２８點或近２巴仙，主板

成交１１３３﹒４１億銀，按日升近半成。國企指數報９５９４點，升１９２點或逾２巴仙。

神州ＰＭＩ數據好過預期，對Ａ場有支持，上證綜合指數收報２７５０點，升３點或唔夠半

巴仙；深證成份指數報９９６２點，升５７點或逾半巴仙，兩市合共成交５６１７﹒４億銀人仔

。

睇睇大隻藍戰士啦，大象（００００５）微跌近１巴仙，報４４﹒１５銀；生發發（００３

８８）升近１巴仙，報２３３﹒８銀；ＱＱ（００７００）靠穩升近１巴仙，報３８０﹒２銀；

中移動（００９４１）飛起逾３巴仙，報５７﹒６５銀；ＡＩＡ（０１２９９）踢高近３巴仙，

報７０﹒１５銀。





＊比亞迪新電個個爭買先，浙江搞開放油佬價上闖＊



呢幾日汽車界熱話，就係比亞迪（０１２１１）推出「刀片電池」，呢個電池車續航里程６

００公里，零到百公里加速３秒９，聽落都真係好巴閉，車佬今日普遍都高走，比亞迪抽高近半

成，報４０﹒５銀；吉利汽車（００１７５）漲近２巴仙，報１１﹒４４銀；東風集團（００４

８９）升近２巴仙，報５﹒１１銀；廣汽集團（０２２３８）踢高近２巴仙，報７﹒７９銀；長

城汽車（０２３３３）飛起近４巴仙，報４﹒９７銀。

國務院又出新通知，要浙江自貿區油氣全產業鏈開放發展，包括一體化發展成品油非國營貿

易出口先行先試，兼且引入埋其他地方交易所。加上油價反彈，今日油佬都飛高高，中石化（０

０３８６）漲近４巴仙，報３﹒８２銀；中石油（００８５７）升逾８巴仙，報２﹒８４銀；中

海油（００８８３）抽高逾７巴仙，報８﹒１３銀；中海油服（０２８８３）飆逾一成一，報５

﹒９９銀；中石化煉化（０２３８６）漲近半成，報３﹒２６銀。



＊中生業績差股價被打趴，里昂捧飛鶴食品佬齊樂＊



喺今日多隻藥佬都出咗全年成績表，不過走勢就各有各行。其中，大佬中生製藥（０１１７

７）全年賺少咗成７０巴仙，股價即刻插水，全日跌超４巴仙，報１０﹒２２銀，係全日表現最

差藍戰士；同係藍戰士嘅石藥（０１０９３）同樣都跟著下滑超４巴仙，報１５﹒５２銀。不過

，微創醫療（００８５３）就慘Ｄ，全年純利大增９３巴仙，今日照樣挨沽，跌近４巴仙，報１

７﹒５４銀。另外，翰森製藥（０３６９２）全年多賺三成四，軟不足半巴仙，報２６﹒３銀；

復星醫藥（０２１９６）去年純利增２３巴仙，升１巴仙，報２５﹒５銀。

中國飛鶴（０６１８６）今日認真醒神，畀大行里昂唱好，話係必需品消費行業中嘅首選股

，並升埋目標價，全日彈起近９巴仙，報１３﹒９銀。而其他食品佬都跟著有著數，蒙牛乳業（

０２３１９）揚２巴仙，報２６﹒９５銀；澳優（０１７１７）飆８巴仙，報１２﹒３銀；Ｈ＆

Ｈ國際（０１１１２）漲４巴仙，報２８﹒６５銀；現代牧業（０１１１７）升超４巴仙，報０

﹒７２銀。



＊行業齊復崗５Ｇ佬飛高，試驗區揭牌軟件升得快＊



神州工信部產業政策與法規司司長許科敏話，電子訊息行業平均復崗率有成九成半。重點企

業之中，中芯國際、京東方、華星光電等企業復崗率已經超過九成；可以開工，５Ｇ概念股都開

心曬，中興通訊（００７６３）彈高逾３巴仙，報２４﹒０５銀；日內將派成績表嘅中芯國際（

００９８１）跳起近４巴仙，報１２﹒２銀；舊年多賺半成中通服（００５５２）同中鐵塔（０

０７８８）雙雙飛起半成，分別報５﹒６４銀同１﹒７４銀；小米集團（０１８１０）飆近４巴

仙，報１０﹒４４銀。手機孖寶今日表現都唔錯，瑞聲科技（０２０１８）升近３巴仙，報４０

﹒２銀；舜宇光學（０２３８２）漲逾２巴仙，報１０４﹒４銀。

廣州人工智能與數字經濟試驗區２０２０年重點項目集中電子揭牌、簽署入駐協議、開業同

開工活動今朝喺廣州舉行。今次活動一共有２４０幾個項目，總投資超５８００億人仔。咁大手

筆，軟件佬都開心到跳起。舊年多賺四成六嘅魯大師（０３６０１）勁升近四成二，報３﹒３４

銀；金山軟件（０３８８８）揚近２巴仙，報２５﹒３銀；聯想集團（００９９２）飛起近７巴

仙，報４﹒１６銀；阿里巴巴（０９９８８）升近２巴仙，報１８３﹒４銀。中軟國際（００３

５４）軟腳半巴仙，報４﹒０５銀；金蝶國際（００２６８）彈逾４巴仙，報１０﹒３４銀；網

龍（００７７７）升逾２巴仙，報１８﹒７銀。請請！



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