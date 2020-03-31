【新冠肺炎】宏利：美銀行業較強，能抵禦經濟活動預期放緩的影響

《環富通基金頻道３１日專訊》宏利投資管理發表道，油價和疫情相關的事態發展，促使環

球同步放寬貨幣政策。金融股的股價急挫，特別是銀行股，令估值到達極端水平。在今期投資通

訊，該行的美國銀行業投資組合管理團隊探討近日發生的事件，並闡釋為何他們認為美國銀行業

相對處於強勢，能夠抵禦經濟活動預期放緩的影響。



＊儘管市場動盪，美國銀行業的基本因素仍然穩健＊



由於投資者極為看淡經濟的穩健程度，導致銀行股的股價加劇波動。這種投資情緒與連串對

歷史影響重大的事件有關，包括美國聯儲局在３月４日的緊急會議調低聯邦基金利率５０基點，

以及２０１９新型冠狀病毒（ＣＯＶＩＤ－１９）在全球加速擴散。此外，沙特阿拉伯與俄羅斯

開展新一輪石油減價戰，沙特增產石油並削減出口價格，石油市場備受衝擊。這些事件帶動市場

避險情緒，促使投資者大舉轉投避險資產，從美國十年期國庫債券孳息一度創歷史低位可見一斑

。

聯儲局在３月１５日（星期日）作出第二次緊急公布，包括調低聯邦基金利率１００基點及

推出總值「至少」７０００億美元的新一輪買債協議等措施，促使美國銀行股進一步承售沽壓。

隨後，代表美國八家最大型銀行的金融服務論壇表示將暫停股份回購活動，直至２０２０年第二

季末。

根據往績，美國銀行指數的跌幅僅於環球金融危機期間出現，投資者務必注意，現時銀行業

的基本因素已顯著改善。

資本雄厚：在環球金融危機初期，銀行的資本水平遠低於現時。截至２００７年１２月３１

日，有形股本佔有形資產的７﹒０％，反之，２０２０年提升至９﹒４％的較穩健水平。資本水

平提高，可提供更大緩衝，應對任何下行走勢。

流動資金充裕：金融危機過後，美國銀行業監管機構對當地最大型銀行，實施流動性覆蓋率

規定，要求有關銀行增加資產負債表內的流動資金水平，並在假設資本市場維持關閉的情況下，

量度銀行在３０天內自行滿足現金需求的能力。這個緩衝旨在確保市場不會重現２００８年環球

金融危機頂峰時，流動資金不足的現象。

定期就銀行資產負債表進行壓力測試：在環球金融危機前，美國監管機構不會定期為當地銀

行進行壓力測試。因此，投資者當時對銀行體系健康狀況的了解不及現時。時至今日，聯儲局會

在年度綜合資本分析和審查過程當中，對美國最大型銀行進行壓力測試。在每年的壓力測試中，

當局會設定多個嚴峻的經濟條件，就一組不同的經濟變數進行評估。舉例說，在２０１９年的壓

力測試中，聯儲局假設失業率上升至１０％，以及國內生產總值收縮８﹒５％。在其他時期，壓

力測試假設利率已跌至負數。要成功通過評估，銀行必須在兩年內維持足夠的資本和目前的派息

水平，並在經濟下行期間繼續回購股份。該行感到安心的是，這些壓力測試確保美國銀行業有足

夠能力應對經濟嚴重衰退，而且派息受到保障。這與２００９年時第一組測試的結果形成強烈對

比，當年結果顯示美國銀行業資金出現７５０億美元的缺口。



＊聯儲局的貨幣政策將如何影響美國銀行業＊



雖然零利率政策並不理想，但在環球金融危機過後，零息環境由２００８年１２月起，持續

至２０１５年１２月，當時銀行盈利能力甚佳。儘管近日的減息措施無疑會為銀行業的中期淨利

息收益帶來壓力，但當市場克服２０１９新型冠狀病毒帶來的衝擊時，最新一輪貨幣刺激措施應

會對經濟有所裨益。重要的是，在聯儲局作出公布後的記者會上，主席鮑威爾表示預期當局不會

實施負利率政策。為確保信貸市場正常運作，該行預期當局將增加買債。這些政策的性質應與金

融危機後的數輪量化寬鬆政策接近。

此外，該行注意到聯儲局正鼓勵銀行使用貼現窗作緊急信貸，繼續為家庭和企業提供支持。

在未來數天，當地最大型銀行將使用貼現窗，消除市場對有關做法的部分負面觀點。然而，該行

預計貼現窗長遠的使用空間受限，美國銀行業仍擁有大量資本和流動資金，以支持客戶所需，渡

過這個時期。



＊美國銀行業基本因素穩健，且估值顯著偏低＊



現時銀行體系實力雄厚，該行相信隨著企業及商人具備致力克服這場環球公共衛生危機，以

及潛在的經濟放緩現象，銀行業將為美國經濟提供支持。銀行擁有充裕的流動資金和資本用作放

貸，並可扶持業務有機會暫時中斷的借款人。截至２０１９年１２月３１日，美國銀行業的貸存

比率不足８０％。這為銀行提供充裕的流動資金，從而在動盪時期向客戶提供貸款。此外，部分

銀行表示由於市場波幅加劇，客戶尋求避險，因此存款大幅流入。

在經歷其他自然災害後，銀行會定期向業務受到衝擊的客戶提供資金，而且當地經濟需要重

建。最近一個例子是２０１７年９月受颶風吹襲的波多黎各。雖然島上電網完全關閉導致經濟活

動停頓，但當地銀行的不良資產僅略為增加。因此，該行預期銀行會在目前動盪不穩的時期，向

其客戶提供類似的扶持措施。

此外，聯儲局在３月９日發表聲明，指示銀行推行有關措施。６雖然該新聞稿大致只屬象徵

性質，但當銀行向面臨短期財政壓力的借款人提供援助時，可消除部分監管審查，並將增加信貸

供應，以減輕任何負面經濟影響。

美國銀行業已開始採取行動，一家總部位於麻省的地區銀行，近日宣布推行一項全面支援計

劃，以協助受２０１９新型冠狀病毒相關影響而面臨潛在財政困境的客戶。該計劃將於３月１８

日生效，初步為期３０天，並為零售銀行、消費貸款、按揭和小型企業客戶提供額外服務。

該行預期銀行盈利將於未來數季反覆波動。短期而言，銀行將建立貸款虧損儲備，為經濟放緩帶

來的潛在信貸虧損作好準備。此外，低息環境將為銀行的淨利息收益帶來一定壓力。另一方面，

展望未來一至兩季將出現一輪再融資活動，令擁有抵押銀行業務的銀行受惠。該行預料銀行將以

股息形式，向股東回饋資本，並隨著時間而展現帳面值複合增長的能力。

該行未能確定股價將在何時回升，但該行認為美國銀行業的基本因素穩健，而且估值顯著偏

低。與以前的類似時期相比，當銀行股的估值倍數見底時，市場會出現短暫錯位的情況，在過往

對長線投資者而言，締造一個非常吸引的入市點。（ｈｏ）

