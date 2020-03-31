【新冠肺炎】富達料消費帶動復甦，但內地非所有類別消費開支均升

《環富通基金頻道３１日專訊》遭受全球新冠疫情首襲的國家─中國，隨著國民生活逐步恢

復正常，中國內地消費者正為被受新冠病毒衝擊的經濟帶來一線曙光。富達國際股票部全球研究

主管Ｎｅｄ Ｓａｌｔｅｒ指，消費開支雖見回升，但提醒並非所有類別的消費開支均見上升，

有別於過往的復甦模式。

在中國內地由消費者帶動的內需，有望為陷入恐慌的全球市場注入一些審慎樂觀的情緒。中

國內地各大城市逾半數餐廳已重開，同時超過八成零售商舖也恢復營業，惟銷售仍在低水平。

中國連鎖超市成大贏家。李寧及安踏等運動服飾零售商的銷售正從２月份的谷底反彈，按年

銷售更有望在６月份重拾增長。

取消海外購物旅程的人士或可為中國內地奢侈品市場帶來一絲希望。面對疫情，首當其衝的

是非必需品行業及酒店業。

Ｎｅｄ Ｓａｌｔｅｒ指出，為控制疫情蔓延，公眾場所關閉了一個多月後重開，食客及消

費者重新湧現，中國內地的食肆和商舖再次熱鬧起來。儘管許多人仍戴著口罩，並在人群中顯得

緊張，但他們外出為全球最大的消費市場帶來步入復甦的訊號。

在經濟仍處於不平均逐漸復甦的情況下，必需品的消費明顯超越非必需品或奢侈品。廣泛經

濟層面仍存不確定性，使民眾推遲大額消費。另外，即食麵及冷凍食品等銷售加快，而旅行社及

酒店則仍在苦尋客源。

作為似乎是首個感染新冠病毒的國家，中國內地消費復甦將帶來某程度的啟示，預示全球各

地在疫情達高峰然後逐漸消退時，將出現甚麼情況。各類消費支出明顯地不會同步復甦，這有別

於過去的模式。

儘管經濟正常化的步伐較為緩慢，但各方面均現明顯復甦跡象。該行需要看到更強的消費信

心來維持此向好的步調，這將取決於中國政府能否有效處理外來的確診個案，以完全控制疫情。



＊餐飲業重新營業＊



根據從業界收集的資訊，該行估計中國內地各大城市中逾半數食肆已經重新營業，雖然當中

不少食肆的營業時間仍較正常營運時間短。因許多消費者傾向選擇外賣，以減低受病毒感染的風

險，連鎖快餐店的生意普遍較高級食肆佳。為保障食客，食肆老闆均採取防疫措施，如在店舖內

定時消毒，及擴闊食桌間距。



＊中國食肆重開比率及營運概況＊



至於大型食肆，該行的研究顯示，大部分的大型餐廳每日營業額仍較疫情爆發前低４０％至

５０％。營業額可能仍要數月才能完全復原，因目前消費者對疫情受控的信心仍相對脆弱。



＊零售市道現復甦跡象＊



在年輕人主導下，中國內地各購物商場的市況逐步復甦。該行估計逾８０％的商舖已恢復營

業，雖然這些商舖平均的每日銷售較２０１９年３月的水平下跌約４０％。李寧及安踏等運動服

飾零售商正從２月份的谷底反彈，按年銷售更有望在６月份重拾增長。

高端商品商店人流依然稀疏，但取消海外購物旅程的人士，則可能為國內的奢侈品銷售帶來

一絲希望。過往直飛歐洲購買名師設計手袋的人士將留在北京及上海，以減低外遊衍生的染病風

險。中國內地去年削減了奢侈品消費稅，也有助提升這類人士在國內消費的意欲。



＊超市業務爆升＊



隨著民眾儲備必需品，連鎖超市整季業務爆升，成疫情爆發以來的大贏家。市場領導者如永

輝超市及高鑫零售，預計今年首三個月的銷售將較去年同期錄增長。受惠於訂單湧入，網上雜貨

店表現更優於連鎖超市。



＊消費趨勢轉變＊



疫情下，非必需品行業首當其衝，儘管行業已趨於正常化，但仍需時間待中國內地消費者消

除疫情構成的心理影響。



＊商業重災區＊



基於民眾在首季減少出遊，這次疫情爆發為酒店業者構成沉重打擊，並不令人意外。不少中

國內地酒店的入住率已下降至單位數，與日本及南韓酒店的情況相若。

從疫情爆發至封城，中國內地經驗一直在這次疫症大流行中作為全球各地的指標。目前在中

國內地由消費者帶動的內需，有望為陷入恐慌的環球市場注入一些審慎樂觀的情緒。（ｈｏ）

