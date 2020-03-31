中國製造業ＰＭＩ勝預期沖喜，港股彈４２８點收２３６０３點

《經濟通通訊社３１日專訊》隔晚美股受２﹒２萬億美元大規模刺激計劃沖喜，三大指數全

線反彈，加上中國３月製造業ＰＭＩ回升至５２，遠高於市場預期，港股今早高開４３８點，報

２３６１３點，盤中一度飆４５２點最高見２３６２７點。隨後，中生製藥（０１１７７）業績

遜市場預期跑輸藍籌，加上股王騰訊（００７００）高開後即腳軟，拖累港股半日升幅收窄至

２５３點報２３４２８點。午後傳白宮正籌備下一輪抗疫刺激經濟計劃，涉資６０００億美元，

刺激港股向上，收報２３６０３點，升４２８點或１﹒８５％，主板成交１１３３﹒４１億元，

按日多５％。國企指數報９５９４，升１９２點或升２﹒０５％。

Ａ股兩市亦造好，上證綜指收報２７５０，微升３點或０﹒１１％；深證成指報９９６２，

升５７點或０﹒５８％，總成交５６１７﹒４億元人民幣少１１﹒３％。

重磅股走勢不俗，建行（００９３９）首席財務官許一鳴表示，受貸款收益下降，該行今年

淨息差將繼續呈下行趨勢，預料跌幅可能達１０個點子，該行仍升１﹒６％，報６﹒３４元，中

移動香港表示，明起５Ｇ正式投入服務，中移動（００９４１）收升３﹒１３％，報５７﹒６５

元；畢馬威指，由於缺乏大型新股上市，港交所（００３８８）今年首季總集資額較去年同期減

少約３２％。港交所微升０﹒７８％，報２３３﹒８元；友邦（０１２９９）則升２﹒９３％，

報７０﹒１５元。



＊華為全面復工，中興揚逾３％＊



國家統計局公布，３月製造業採購經理指數（ＰＭＩ）回升至５２﹒３，比上月反彈

１６﹒３個百分點，遠好過市場預期。新訂單指數升至５２，按月亦增２２﹒７個百分點，表明

製造業市場需求有所回暖。數據利好進出口股，創科實業（００６６９）走高２﹒８６％，報

５０﹒３元；申洲國際（０２３１３）微升０﹒８％，報８２﹒４元；偉易達（００３０３）揚

３﹒４１％，報５６﹒０５元；德昌電機（００１７９）升２﹒５２％，報１２﹒２元。

工信部稱，電子訊息行業平均復崗率已達９５％。其中中芯國際（００９８１）、京東方、

華星光電等企業復崗率已超過９０％；華為亦已全面復工，帶動５Ｇ概念股抽升，中興

００７６３）揚３﹒４４％，報２４﹒０５元；中芯走高３﹒５７％，報１２﹒２元；長飛光纖

光纜（０６８６９）升０﹒１４％，報１４﹒０６元；中國鐵塔（００７８８）升５﹒４５％，

報１﹒７４元；比亞迪電子（００２８５）炒高８﹒７４％，報１２﹒９４元。



＊俄羅斯停買黃金，金礦股個別發展＊



國務院發文支持浙江自貿區油氣全產業鏈開放，支持浙江自貿試驗區適度開展成品油出口業

務，允許試驗區內現有符合條件的煉化一體化企業開展副產的成品油非國營貿易出口先行先試，

酌情按年度安排出口數量。三桶油走高，中石油（００８５７）升８﹒４％，報２﹒８４元；中

海油（００８８３）揚７﹒４％，報８﹒１３元；中石化（００３８６）升３﹒８％，報

３﹒８２元；中海油服（０２８８３）急漲１１﹒３４％，報５﹒９９元。

近期金價持續攀升，屬全球最大黃金買家的俄羅斯公布，由明日開始停止購買黃金，有分析

料俄羅斯擬出售部分黃金儲備。金股個別發展，山東黃金（０１７８７）軟０﹒５３％，報

１８﹒６２元。招金（０１８１８）升２﹒５％，報７﹒７８元。紫金（０２８９９）微升

１﹒０４％，報２﹒９２元。資產淨值與金價掛鈎ＳＰＤＲ金ＥＴＦ（０２８４０）平收，報

１１８０元。

近期阿里巴巴（０９９８８）成市場流言風眼，市傳集團計劃收購內地快遞公司韻達控股最

高１５％股權，集團收升１﹒７２％，報１８３﹒４元；美團（０３６９０）去年扭虧為盈，純

利錄２２﹒３９億人幣，雖然未有派息，但其股價一度急漲逾一成，收漲６﹒４２％，報

９３﹒６５元。小米（０１８１０）收市後公布業績，績前漲３﹒７８％，報１０﹒４４元；騰

訊（００７００）微升０﹒９６％，報３８０﹒２元；閱文（００７７２）走高２﹒１６％，報

３０﹒８元。



＊渣打凍結招聘或削花紅，收軟一格＊



歐洲央行呼籲銀行在今年１０月前不要派發股息，以增加銀行在疫情下吸收壞帳的能力。雖

然匯控（００００５）總部位於英國，英國已脫歐，但集團在歐洲有一定業務，市場憂慮其會跟

從呼籲，收跌０﹒７９％，報４４﹒１５元。同系恆生（０００１１）升１﹒１５％，報

１３２﹒５元；東亞（０００２３）揚２﹒７１％，報１６﹒６８元；中銀香港（０２３８８）

升１﹒６６％，報２１﹒４５元。外媒報道指，渣打（０２８８８）向僱員發電郵通知，表示未

來兩個月將暫停所有招聘行動，並對今年的浮動花紅作出明顯調整，股價軟０﹒１２％，報

４３﹒２元。（ｎｓ）

