《鍾之日記》恒指季瀉１６％，Ａ場同挫１０％

《鍾之日記》３月３１日，香港天氣：雨。香江魚缸：跌。祖國股市：升。



新冠病毒疫情嚴重打擊中國經濟，經歷２月斷崖式下跌後，隨著內地本土疫情得到控制，各

地陸續復工復產，今日揭盅的３月官方製造業ＰＭＩ急彈至５２％，重返榮枯線上外，亦遠勝市

場預期的４５％；非製造業商務活動指數為５２﹒３％，比上月回升２２﹒７個百分點，亦高於

市場預期的４２％。

３月ＰＭＩ報喜，不過國家統計局冷靜指出，ＰＭＩ回升至臨界點以上是２月大幅下降後的

反彈，更多反映的是一半以上的調查企業復工復產情況比上月有所改善，並不能代表中國經濟運

行已恢復正常水平。機構分析亦指，ＰＭＩ主要是環比指標，而２月基數非常低，３月數據雖然

在５０％以上，但經濟修復力度並不強。在外部需求復甦還需時日的情況下，支持企業以及居民

的「紓困」宏觀政策急需出台。近期海外疫情仍在快速擴散，海外相應防疫措施升級，對經濟衝

擊有望進一步顯現，這對二季度外需構成不利影響，料次季工業製造業仍面臨一定壓力。



＊疫情肆虐，中港魚缸首季同敗走＊



隔晚美股受２﹒２萬億美元大規模刺激計劃沖喜，三大指數全線反彈，加上中國３月官方製

造業ＰＭＩ大反彈，港股今早高開４３８點，盤中最高見２３６２７點，收報２３６０３點，升

４２８點或１﹒８５％，主板成交１１３３﹒４１億元，按日多５％。

祖國股市方面，滬綜指高開後衝高但午後翻綠倒跌，收市僅升０﹒１１，報２７５０﹒３點

，深成指全日升０﹒５８％。兩市全日成交５６１８億元人幣，較上日縮減１１﹒３％。

新冠疫情在歐美等地快速蔓延，美國、意大利、西班牙的確診人數先後超越中國，而美國累

計確診數字更突破１６萬宗。疫情全球大爆發，搭上全球化快車的中國，國內疫情剛趨緩就要面

對國外疫情回流的來勢洶洶，恐怕是疫情受害最深的國家，滬深股市亦要打破「獨立行情」，與

外圍股市「同呼吸共命運」，累計今年首季滬綜指下跌了９﹒８％，是自２０１８年第四季以來

最大季跌幅。

香江魚缸亦敗走，恆指首季累跌４５８６點或１６﹒３％，為２０１５年第三季以來最大季

度百分比跌幅。



＊國內油價獲「地板價」保護，中石油冠藍籌＊



國際市場油價持續崩跌，布油及美油期貨周一（３０日）收盤價均挫至２００２年近１８年

以來最低，美油更曾跌穿每桶２０美元。新一輪成品油調價窗口將於今天（３月３１日）２４時

開啟。據國家發改委價格監測中心監測，本輪成品油調價周期內（３月１７日 ３月３０日），

國際油價繼續震盪下跌。根據２０１６年出台的石油價格管理辦法，國際油價平均水平已跌穿每

桶４０美元的「地板價」，按照機制，國內汽、柴油價格不作調整。

在上一輪（３月１７日）的調整中，國內汽、柴油價格（標準品）每噸分別降低１０１５元

和９７５元人民幣。該次降幅創２００８年以來最大，汽柴油價格也重新回到了５元時代。

原油暴跌觸發國內「地板價」的保護機制，在這條規定的影響下，石油特別是石化企業，將

在油價下跌的周期得到保護，其煉油的毛利水平遠高於國際同業。石油股今日全線強勢反彈，中

石油（００８５７）收漲８﹒４％，收復２０天線，報２﹒８４元，為今日最佳藍籌；另外，中

國油氣控股（００７０２）更狂飆２８﹒６％，中海油服（０２８８３）漲１１﹒３％，昆侖能

源（００１３５）漲９﹒４％，中海油（００８８３）漲７﹒４％，中石化（００３８６）亦升

３﹒８％



＊美團全年虧轉盈，搶盡風頭飆逾６％＊



美團點評（０３６９０）公布截至去年１２月底止全年業績扭虧為盈，純利為２２﹒３９億

元人民幣，去年同期則虧損１１５４﹒７７億元人民幣。業績公布後，美團相繼獲大行唱好，其

中，富瑞看好美團長期的發展強勁，維持其「買入」評級，目標價１３４元。而野村雖然看好，

不過預告美團今年首季收入將按年下跌１５％，維持「買入」評級不變，目標價則下調５％至

１１４元。

美團業績表現勝於市場預期，今早股價獲捧大漲一成，其後升勢減弱，最終漲６﹒４％，收

報９３﹒６５元，重上９０元關。

其餘兩隻「ＡＴＭ」股氣場則較弱，升幅相對較小，阿里巴巴（０９９８８）微升１﹒７％

，報１８３﹒４元；騰訊（００７００）揚近１％，報３８０﹒２元。



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