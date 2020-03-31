【抗疫維穩】習近平：推出更多針對性措施，助中小企業盡快復產

《經濟通通訊社３１日專訊》國家主席習近平赴浙江考察，他到寧波北侖大楔高端汽配模具

園區管理服務中心，探望園區管理人員、中小企業負責人代表、返浙員工代表等。

習近平指，抗擊新冠肺炎疫情過程中，不同行業和企業都受到了一定影響，中央已經出台了

一系列政策的組合拳，隨著形勢變化還會及時進行完善，推出更多有針對性的措施，幫助中小企

業盡快恢復生產並有新的發展。他鼓勵大家要迎難而上、克難攻堅，在黨和政府支持下同舟共濟

、共克時艱。（ａｃ）

