【抗疫維穩】銀保監調研疫情下首季人身險市場發展，排摸風險底數

《經濟通通訊社３１日專訊》據《上海證券報》報道，近日銀保監人身險部向各人身險公司

下發《關於對人身險公司近期經營情況進行書面調研的函》。此次書面調研的背景是，監管部門

旨在全面了解２０２０年一季度人身險市場發展情況，準確把握當前行業運行趨勢與特點，摸清

行業風險底數。

此次需要各人身險公司報送的內容主要包括經營情況報告和經營數據統計表。其中，經營情

況報告內容有：一季度公司經營情況，比如公司主要業務及財務指標，分析變化趨勢及其原因。

包括：規模保費、原保險保費收入，保戶投資款及投連險獨立賬戶本年新增交費，新單續期結構

，險種、產品和渠道結構等業務指標；資產、負債、利潤等財務指標；以及償付能力、現金流等

風險指標。

其次，新冠疫情對公司的影響。一是對公司經營產生的影響包括哪幾個方面，以及一季度業

務財務指標是否達成預期及其原因，產品渠道結構是否發生明顯變化及其原因，營銷員及銀行網

點平均產能變化情況及其原因，各渠道主力產品銷售情況。二是公司在戰略發展規劃、具體經營

決策等方面是否有變化，做了哪些調整。三是當前公司經營發展面臨的主要問題和挑戰，以及已

經採取的風險防範和應對措施。四是對於公司全年經菅情況的預判，包括業務發展、財務狀況、

資金運用及風險防控等。

根據要求，各人身險公司須於４月８日前將上述材料上報至銀保監人身險部。（ｗｌ）

