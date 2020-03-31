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31/03/2020 11:00

【抗疫維穩】深圳羅湖發３千萬元消費券，可用於餐飲汽車等七領域

　　《經濟通通訊社３１日專訊》深圳市羅湖區工信局（商務局）局長周建軍今日在新聞發布會
上表示，羅湖舉辦「２０２０禮享羅湖」系列促消費活動已開始預約，明天開始發放，向消費者
發放３０００萬元人民幣消費券，可在零售、住宿、餐飲、汽車等七個領域使用。消費券有效期
７天，不得轉讓，後期將視情況增加力度。他同時表示，羅湖區商圈已有很大恢復，東門商圈從
冰凍期的每日４０００人流量恢復到了１１萬人，萬像城商圈用電量下降四成恢復到了下降５％
。（ｗｌ）

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