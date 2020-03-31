【人行操作】人行２００億逆回購利率持平，淨投放２００億

《經濟通通訊社３１日專訊》人民銀行公布，為維護銀行體系流動性合理充裕，今日進行的
２００億元人民幣７天期逆回購，中標利率與周一（３０日）持平為２﹒２％。為連續第二日開
展逆回購。
公開市場今日沒有逆回購到期，即今日淨投放２００億元人民幣。
人行周一重啟７天期逆回購並下調中標利率２０基點至２﹒２％。（ａｃ）
新型肺炎專輯 - 最新疫情發展和防疫貼士即睇
|生財有道30/03/2020
【新冠肺炎】金管局：疫情及全球低息 令港銀盈利前景蒙上陰影
|生財有道30/03/2020
《開市Good Morning》溫傑：內銀首選建工行現價分注買
|FOCUS30/03/2020
【FOCUS】「三箭齊發」擴內需 特別國債再出山
|數碼新動力30/03/2020
智慧生活方案數碼港園區處處見 助初創將方案落地及展示
|生財有道27/03/2020
【新冠肺炎】林鄭：行會通過規例禁止多過四人於公眾地方聚集
|生財有道27/03/2020
【放榜懶人包】藍籌股業績／焦點／投資評級，一表盡掌握
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯商品
基金
MPF
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰