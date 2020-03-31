【人行操作】人行２００億逆回購利率持平，淨投放２００億

《經濟通通訊社３１日專訊》人民銀行公布，為維護銀行體系流動性合理充裕，今日進行的

２００億元人民幣７天期逆回購，中標利率與周一（３０日）持平為２﹒２％。為連續第二日開

展逆回購。

公開市場今日沒有逆回購到期，即今日淨投放２００億元人民幣。

人行周一重啟７天期逆回購並下調中標利率２０基點至２﹒２％。（ａｃ）

