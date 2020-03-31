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31/03/2020 09:16

【華為風波】加國疫情延長拉鋸戰，孟晚舟引渡案下月聽證會被取消

　　《經濟通通訊社３１日專訊》華為公司財務總監孟晚舟年前在加拿大被捕，加國政府及辯方
就孟引渡至美國受審展開了拉鋸戰，不料新型冠狀病毒疫情殺到美洲，令這宗引渡案更為漫長。
　　法庭及本案雙方進行電話會議後，法官周一（３０日）決定，原定於４月２７至３０日舉行
的聽證會取消，並改為在４月２７日舉行為期一日的案件管理會議，至於原定於６月１５至３０
日舉行的聽證會則在法院日程中被保留。（ｅｙ）

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