【華為風波】加國疫情延長拉鋸戰，孟晚舟引渡案下月聽證會被取消

《經濟通通訊社３１日專訊》華為公司財務總監孟晚舟年前在加拿大被捕，加國政府及辯方

就孟引渡至美國受審展開了拉鋸戰，不料新型冠狀病毒疫情殺到美洲，令這宗引渡案更為漫長。

法庭及本案雙方進行電話會議後，法官周一（３０日）決定，原定於４月２７至３０日舉行

的聽證會取消，並改為在４月２７日舉行為期一日的案件管理會議，至於原定於６月１５至３０

日舉行的聽證會則在法院日程中被保留。（ｅｙ）

