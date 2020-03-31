【疫風惡浪】疫情肆虐全球，Ａ場難走獨立行情，滬綜指首季挫一成

《經濟通通訊社記者楊英傑３１日報道》去年底來自武漢的一則疫情簡訊，如同平地一聲雷

般，影響了無數人的命運。在新型冠狀病毒肺炎疫情肆虐下，湖北史無前例「封省」兩個月，全

中國集體停工停學，連全國兩會都要延後舉行。經濟大停擺下，各行各業經濟大幅萎縮，目前全

國仍維持有限度復工。

隨著疫情全球大流行，搭上全球化快車的中國，國內疫情剛趨緩就要面對國外疫情回流的來

勢洶洶，恐怕是疫情受害最深的國家，滬深股市亦要打破「獨立行情」，與外圍股市「同呼吸共

命運」，累計今年首季滬綜指下跌了９﹒８％，是自２０１８年第四季以來最大季跌幅。

疫情進展難以預計，Ａ股未來何去何從？專家對《經濟通通訊社》表示，首季全球大清倉，

引發環球資本重新配置，Ａ股對外資將有吸引力長期向好，惟震盪期未結束，預計滬指下月將在

２７００點至２９００點之間波動。疫情風險仍存，投資者小心風高浪急。



＊Ａ場粉飾牆面終失效，市場恐懼無工可復＊



國家經濟形勢先崩後緩，惟中國股市的反應卻十分獨特。１月中旬隨著疫情通報的內容愈來

愈嚴重，滬綜指從三千一關之上一路小崩，然後度過一個長達１０日的春節假期，節後復工首日

指數暴瀉７﹒７％。２月中國通報確診病例逐日暴增，但股市在多重維穩力量助陣下，並無反映

資本的恐慌情緒，滬指在接下來的１５個交易日共１３日上升，更曾上攻三千點，偏離實際形勢

。

惟獨立行情由３月中起出現變化。隨著疫情在歐美各國之間快速蔓延，意大利、西班牙、英

國及美國相繼爆發疫情，中國的封城停工措施在其他國家重演，引發環球資本大恐慌，美股一個

月內上演了４次熔斷，情況絕無僅有，以極具戲劇性的方式帶領全球進入熊市。與此同時，中國

一邊宣傳戰疫成果及經濟重回正軌，一邊股市跟隨外圍重創，滬指本月多次暴力拉跌，曾有３日

錄得超過３％跌幅，指數返回春節後崩盤低位。總結本月滬指累挫４﹒５１％，今日收報

２７５０﹒３點，好在相對於其他亞洲股市，Ａ股仍算跑贏。

目前外國企業均在停工，或轉為生產抗疫物資，各國民眾則擔心失去工作手停口停。供應鏈

斷鏈持續加上外需萎縮，中國製造業或由「無法復工」走向「無工可復」，同時還要防範疫情復

發，資本市場憂心忡忡，總之全球化失靈或就是「獨立行情」不再的根本原因。



＊葉尚志：復工持續內需擴大，惟憂兩大因素＊



第一上海首席策略師葉尚志對《經濟通通訊社》表示，從技術上來說，環球資金「全方位套

現」是３月全球跌市的原因，Ａ股亦不能幸免。不過葉尚志對Ａ股未來展望仍然樂觀，他預測Ａ

股將迎來反彈，環球資金大洗倉後重新配置，中國股市此時具吸引性，因此Ａ股大趨勢長期向好

。

ＥＰＦＲ Ｇｌｏｂａｌ數據顯示，過去兩周，共有７０﹒９億美元資金流入專注於中國股

市的基金，為２０１５年５月以來的最大資金流入。外媒引述外國基金公司指，中國有跡象表明

疫情率先消退，處於相對有利的地位，因此看好中國個股。

葉尚志補充，盡管全球化削弱對中國經濟帶來負面影響，但內地１４億人的消費市場亦不小

，預計隨著復工持續，內需會逐漸恢復；另外，美國重回零息時代，人行調控空間加大，「非常

時期用非常手法」，４月減息及降準機會大，將有效刺激中國經濟，至於相對而言未算貼身的企

業債務積壓問題，則可待疫情過渡後再拆彈。

不過葉氏預計，下月滬指仍然處於震盪期，整體波幅與本月相約，預計在２７００點至

２９００點區間浮動，另外有兩項潛在風險值得留意：一是中國可能出現由輸入性病例引發的第

二波疫情；二是接下來公布的多項３月及首季經濟數據或攪動資本市場，最受關注自然是第一季

ＧＤＰ的增長數據，官媒此前已預告有可能錄得「負增長」。

個別板塊方面，葉氏看好未來將復甦的內需消費股、未受疫情影響收入的互聯網龍頭公司以

及作為中國戰略產業的５Ｇ題材。

人說一年之計在於春，惟２０２０年春天是數十年來的全球最差開局，一場在人類歷史上傳

播最廣的瘟疫打破了所有人的計劃，還令全世界按下了「暫停」鍵。在３個月之前，無人料到世

界會變得這麼不一樣，事態瞬息萬變，甚至可能引發個別國家政局動盪或經濟崩潰，因此資本市

場未來走向極不明朗，投資者的每個決定都應三思而行。

