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即市新聞

31/03/2020 15:43

【疫風惡浪】疫情肆虐全球，Ａ場難走獨立行情，滬綜指首季挫一成

　　《經濟通通訊社記者楊英傑３１日報道》去年底來自武漢的一則疫情簡訊，如同平地一聲雷
般，影響了無數人的命運。在新型冠狀病毒肺炎疫情肆虐下，湖北史無前例「封省」兩個月，全
中國集體停工停學，連全國兩會都要延後舉行。經濟大停擺下，各行各業經濟大幅萎縮，目前全
國仍維持有限度復工。
　　隨著疫情全球大流行，搭上全球化快車的中國，國內疫情剛趨緩就要面對國外疫情回流的來
勢洶洶，恐怕是疫情受害最深的國家，滬深股市亦要打破「獨立行情」，與外圍股市「同呼吸共
命運」，累計今年首季滬綜指下跌了９﹒８％，是自２０１８年第四季以來最大季跌幅。
　　疫情進展難以預計，Ａ股未來何去何從？專家對《經濟通通訊社》表示，首季全球大清倉，
引發環球資本重新配置，Ａ股對外資將有吸引力長期向好，惟震盪期未結束，預計滬指下月將在
２７００點至２９００點之間波動。疫情風險仍存，投資者小心風高浪急。

＊Ａ場粉飾牆面終失效，市場恐懼無工可復＊

　　國家經濟形勢先崩後緩，惟中國股市的反應卻十分獨特。１月中旬隨著疫情通報的內容愈來
愈嚴重，滬綜指從三千一關之上一路小崩，然後度過一個長達１０日的春節假期，節後復工首日
指數暴瀉７﹒７％。２月中國通報確診病例逐日暴增，但股市在多重維穩力量助陣下，並無反映
資本的恐慌情緒，滬指在接下來的１５個交易日共１３日上升，更曾上攻三千點，偏離實際形勢

　　惟獨立行情由３月中起出現變化。隨著疫情在歐美各國之間快速蔓延，意大利、西班牙、英
國及美國相繼爆發疫情，中國的封城停工措施在其他國家重演，引發環球資本大恐慌，美股一個
月內上演了４次熔斷，情況絕無僅有，以極具戲劇性的方式帶領全球進入熊市。與此同時，中國
一邊宣傳戰疫成果及經濟重回正軌，一邊股市跟隨外圍重創，滬指本月多次暴力拉跌，曾有３日
錄得超過３％跌幅，指數返回春節後崩盤低位。總結本月滬指累挫４﹒５１％，今日收報
２７５０﹒３點，好在相對於其他亞洲股市，Ａ股仍算跑贏。
　　目前外國企業均在停工，或轉為生產抗疫物資，各國民眾則擔心失去工作手停口停。供應鏈
斷鏈持續加上外需萎縮，中國製造業或由「無法復工」走向「無工可復」，同時還要防範疫情復
發，資本市場憂心忡忡，總之全球化失靈或就是「獨立行情」不再的根本原因。

＊葉尚志：復工持續內需擴大，惟憂兩大因素＊

　　第一上海首席策略師葉尚志對《經濟通通訊社》表示，從技術上來說，環球資金「全方位套
現」是３月全球跌市的原因，Ａ股亦不能幸免。不過葉尚志對Ａ股未來展望仍然樂觀，他預測Ａ
股將迎來反彈，環球資金大洗倉後重新配置，中國股市此時具吸引性，因此Ａ股大趨勢長期向好

　　ＥＰＦＲ　Ｇｌｏｂａｌ數據顯示，過去兩周，共有７０﹒９億美元資金流入專注於中國股
市的基金，為２０１５年５月以來的最大資金流入。外媒引述外國基金公司指，中國有跡象表明
疫情率先消退，處於相對有利的地位，因此看好中國個股。
　　葉尚志補充，盡管全球化削弱對中國經濟帶來負面影響，但內地１４億人的消費市場亦不小
，預計隨著復工持續，內需會逐漸恢復；另外，美國重回零息時代，人行調控空間加大，「非常
時期用非常手法」，４月減息及降準機會大，將有效刺激中國經濟，至於相對而言未算貼身的企
業債務積壓問題，則可待疫情過渡後再拆彈。
　　不過葉氏預計，下月滬指仍然處於震盪期，整體波幅與本月相約，預計在２７００點至
２９００點區間浮動，另外有兩項潛在風險值得留意：一是中國可能出現由輸入性病例引發的第
二波疫情；二是接下來公布的多項３月及首季經濟數據或攪動資本市場，最受關注自然是第一季
ＧＤＰ的增長數據，官媒此前已預告有可能錄得「負增長」。
　　個別板塊方面，葉氏看好未來將復甦的內需消費股、未受疫情影響收入的互聯網龍頭公司以
及作為中國戰略產業的５Ｇ題材。
　　人說一年之計在於春，惟２０２０年春天是數十年來的全球最差開局，一場在人類歷史上傳
播最廣的瘟疫打破了所有人的計劃，還令全世界按下了「暫停」鍵。在３個月之前，無人料到世
界會變得這麼不一樣，事態瞬息萬變，甚至可能引發個別國家政局動盪或經濟崩潰，因此資本市
場未來走向極不明朗，投資者的每個決定都應三思而行。

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