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31/03/2020 15:43

【疫風惡浪】表列今年首季Ａ股多項指數表現

　　《經濟通通訊社記者楊英傑３１日報道》表列今年首季Ａ股多項指數表現：

　　　　　　　　　　　　　本季收報　　　　　　　　　本季變化
　　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　　滬綜指　　　　　２７５０﹒３０點　　　　　　　－　９﹒８３％
　　　滬深３００　　　３６８６﹒１６點　　　　　　　－１０﹒０２％
　　　深證成指　　　　９９６２﹒３１點　　　　　　　－　４﹒４９％
　　　創業板指　　　　１８７１﹒９２點　　　　　　　＋　４﹒１０％
　　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

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