【疫風惡浪】表列今年首季Ａ股多項指數表現

《經濟通通訊社記者楊英傑３１日報道》表列今年首季Ａ股多項指數表現：
本季收報 本季變化
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滬綜指 ２７５０﹒３０點 － ９﹒８３％
滬深３００ ３６８６﹒１６點 －１０﹒０２％
深證成指 ９９６２﹒３１點 － ４﹒４９％
創業板指 １８７１﹒９２點 ＋ ４﹒１０％
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