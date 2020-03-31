  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

31/03/2020 09:02

【聚焦數據】內地３月官方製造業ＰＭＩ回升至５２％，高於預期

　　《經濟通通訊社３１日專訊》國家統計局公布，中國採購經理指數在上月大幅下降基數上環
比回升，３月製造業ＰＭＩ為５２﹒０％，比上月回升１６﹒３個百分點，高於市場預期的
４５﹒０％；非製造業商務活動指數為５２﹒３％，比上月回升２２﹒７個百分點，亦高於市場
預期的４２﹒０％；綜合ＰＭＩ產出指數為５３﹒０％，比上月回升２４﹒１個百分點。
　　統計局指出，３月份採購經理指數回升至臨界點以上是２月份大幅下降後的反彈，更多反映
的是一半以上的調查企業復工復產情況比上月有所改善，並不能代表中國經濟運行已恢復正常水
平。截至３月２５日，全國采購經理調查企業中，大中型企業復工率為９６﹒６％，較２月調查
結果上升１７﹒７個百分點。
　　從企業規模看，大、中、小型企業ＰＭＩ分別為５２﹒６％、５１﹒５％和５０﹒９％，比
上月回升１６﹒３、１６﹒０和１６﹒８個百分點。

＊生產指數、新訂單指數和從業員指數升至臨界點之上＊

　　從分類指數看，在構成製造業ＰＭＩ的５個分類指數中，生產指數、新訂單指數和從業人員
指數均升至臨界點之上，原材料庫存指數和供應商配送時間指數低於臨界點。生產指數為
５４﹒１％，比上月回升２６﹒３個百分點，表明製造業生產量環比增長。
　　分項數據來看，新訂單指數為５２﹒０％，比上月回升２２﹒７個百分點，表明製造業市場
需求有所回暖。原材料庫存指數為４９﹒０％，比上月回升１５﹒１個百分點，表明製造業主要
原材料庫存量降幅收窄。從業人員指數為５０﹒９％，比上月回升１９﹒１個百分點，表明製造
業企業復工人數有所增加。供應商配送時間指數為４８﹒２％，比上月回升１６﹒１個百分點，
表明制造業原材料供應商交貨仍然較慢。
　　此外，３月份，非製造業商務活動指數為５２﹒３％，比上月回升２２﹒７個百分點。３月
份，綜合ＰＭＩ產出指數為５３﹒０％，比上月回升２４﹒１個百分點，表明中國企業生產經營
活動總體恢復較快。（ｗｌ）

新型肺炎專輯 - 最新疫情發展和防疫貼士即睇

返回新聞主頁

最新專題
More
生財有道30/03/2020
【新冠肺炎】金管局：疫情及全球低息 令港銀盈利前景蒙上陰影
生財有道30/03/2020
《開市Good Morning》溫傑：內銀首選建工行現價分注買
FOCUS30/03/2020
【FOCUS】「三箭齊發」擴內需 特別國債再出山
數碼新動力30/03/2020
智慧生活方案數碼港園區處處見 助初創將方案落地及展示
生財有道27/03/2020
【新冠肺炎】林鄭：行會通過規例禁止多過四人於公眾地方聚集
生財有道27/03/2020
【放榜懶人包】藍籌股業績／焦點／投資評級，一表盡掌握
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品簡介

用經濟通App睇實股價 一按買入/賣出直達銀行或券商App落盤

【etnet一App通天下】獨家「銀行匯率比較」功能 匯市靚價一眼通 一按直達交易商

【Keep住更新】口罩供應 - 香港591房屋交易網派發口罩

etnet.com.hk
News 新聞
Stocks 股票
Futures 期貨期權
Warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
Ashares A股
Forex 外匯商品
Funds 基金
MPF 強積金