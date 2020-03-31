【聚焦數據】內地３月官方製造業ＰＭＩ回升至５２％，高於預期

《經濟通通訊社３１日專訊》國家統計局公布，中國採購經理指數在上月大幅下降基數上環

比回升，３月製造業ＰＭＩ為５２﹒０％，比上月回升１６﹒３個百分點，高於市場預期的

４５﹒０％；非製造業商務活動指數為５２﹒３％，比上月回升２２﹒７個百分點，亦高於市場

預期的４２﹒０％；綜合ＰＭＩ產出指數為５３﹒０％，比上月回升２４﹒１個百分點。

統計局指出，３月份採購經理指數回升至臨界點以上是２月份大幅下降後的反彈，更多反映

的是一半以上的調查企業復工復產情況比上月有所改善，並不能代表中國經濟運行已恢復正常水

平。截至３月２５日，全國采購經理調查企業中，大中型企業復工率為９６﹒６％，較２月調查

結果上升１７﹒７個百分點。

從企業規模看，大、中、小型企業ＰＭＩ分別為５２﹒６％、５１﹒５％和５０﹒９％，比

上月回升１６﹒３、１６﹒０和１６﹒８個百分點。



＊生產指數、新訂單指數和從業員指數升至臨界點之上＊



從分類指數看，在構成製造業ＰＭＩ的５個分類指數中，生產指數、新訂單指數和從業人員

指數均升至臨界點之上，原材料庫存指數和供應商配送時間指數低於臨界點。生產指數為

５４﹒１％，比上月回升２６﹒３個百分點，表明製造業生產量環比增長。

分項數據來看，新訂單指數為５２﹒０％，比上月回升２２﹒７個百分點，表明製造業市場

需求有所回暖。原材料庫存指數為４９﹒０％，比上月回升１５﹒１個百分點，表明製造業主要

原材料庫存量降幅收窄。從業人員指數為５０﹒９％，比上月回升１９﹒１個百分點，表明製造

業企業復工人數有所增加。供應商配送時間指數為４８﹒２％，比上月回升１６﹒１個百分點，

表明制造業原材料供應商交貨仍然較慢。

此外，３月份，非製造業商務活動指數為５２﹒３％，比上月回升２２﹒７個百分點。３月

份，綜合ＰＭＩ產出指數為５３﹒０％，比上月回升２４﹒１個百分點，表明中國企業生產經營

活動總體恢復較快。（ｗｌ）

