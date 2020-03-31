【數據解讀】統計局：３月出口訂單指數和進口指數仍處較低水平

《經濟通通訊社３１日專訊》國家統計局公布，３月官方製造業採購經理人指數（ＰＭＩ）

報５２％，較上月的３５﹒７％環比顯著回升，亦高於市場預期的４５％。國家統計局服務業調

查中心高級統計師趙慶河解讀指，３月份，疫情防控形勢持續向好，生產生活秩序穩步恢復，企

業復工復產明顯加快。截至３月２５日，全國採購經理調查企業中，大中型企業復工率為

９６﹒６％，較２月調查結果上升１７﹒７個百分點，其中製造業企業復工率為９８﹒７％，上

升１３﹒１個百分點。

３月份，除價格指數外，製造業採購經理指數的各分項指數均有所回升。主要呈現以下特點

：一是市場供需有所改善，企業採購環比增加。生產指數和新訂單指數分別為５４﹒１％和

５２％，比上月回升２６﹒３和２２﹒７個百分點，生產指數高於新訂單指數２﹒１個百分點，

顯示製造業產能有所恢復。採購量指數為５２﹒７％，比上月回升２３﹒４個百分點，企業採購

活動較上月活躍。

二是政策效應逐步顯現，企業預期有所回升。製造業生產經營活動預期指數為５４﹒４％，

比上月回升１２﹒６個百分點。其中，食品及酒飲料精製茶、醫藥、專用設備、汽車、計算機通

信電子設備等製造業均高於平均水平。

三是新動能恢復較快，高技術製造業ＰＭＩ高於總體。從重點領域看，高技術製造業、裝備

製造業和消費品行業ＰＭＩ為５５﹒８％、５４﹒５％和５２﹒０％，其中高技術製造業ＰＭＩ

高於製造業總體３﹒８個百分點。

四是不同規模企業均有回升，大型企業復蘇相對較快。大、中、小型企業ＰＭＩ分別為

５２﹒６％、５１﹒５％和５０﹒９％，比上月回升１６﹒３、１６﹒０和１６﹒８個百分點。

從市場預期看，大、中、小型企業生產經營活動預期指數分別為５５﹒５％、５２﹒５％和

５４％，高於上月１１﹒２、１２﹒５和１６﹒６個百分點。

趙慶河指出，雖然３月份製造業ＰＭＩ大幅回升，但調查結果顯示，企業生產經營壓力仍然

較大，本月反映資金緊張和市場需求不足的企業比重分別為４１﹒７％和５２﹒３％，比上月上

升２﹒６和４﹒１個百分點。從外部環境看，疫情在全球快速蔓延，世界經濟貿易增長受到嚴重

衝擊，給中國經濟帶來新的嚴峻挑戰。３月份製造業新出口訂單指數和進口指數分別為４６﹒４

％和４８﹒４％，雖環比有所回升，但處於較低水平。（ｗｌ）

