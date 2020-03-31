【數據解讀】統計局：服務業總體回暖，交運、零售等活動指數較高

《經濟通通訊社３１日專訊》３月內地官方非製造業商務活動指數升至５２﹒３％，高於上

月２２﹒７個百分點，其他分類指數也均有不同程度回升。國家統計局服務業調查中心高級統計

師趙慶河解讀指，服務業總體回暖。服務業商務活動指數為５１﹒８％，比上月回升２１﹒７個

百分點。在調查的２１個行業中，除證券行業外，其他行業均有不同程度回升，其中交通運輸、

零售、銀行等行業商務活動指數相對較高。

從市場預期看，業務活動預期指數為５６﹒８％，較上月回升１７﹒１個百分點，其中郵政

快遞、零售、電信等行業均高於總體。生活性服務業商務活動指數為５０﹒２％，低於服務業總

體指數１﹒６個百分點，其中住宿餐飲、旅遊、居民服務、文化體育娛樂等行業受疫情影響較大

，復工復產進度較服務業總體滯後，商務活動指數繼續位於收縮區間。

建築業生產加快恢復。建築業商務活動指數為５５﹒１％，較上月回升２８﹒５個百分點，

其中土木工程建築業為６２﹒４％。從勞動力需求和市場預期看，建築業從業人員指數和業務活

動預期指數分別為５３﹒１％和５９﹒９％，比上月回升２０﹒８和１８﹒１個百分點，企業復

工人數環比增長，發展信心有所恢復。

此外，３月份綜合ＰＭＩ產出指數為５３％，比上月回升２４﹒１個百分點，構成綜合

ＰＭＩ產出指數的製造業生產指數和非製造業商務活動指數分別為５４﹒１％和５２﹒３％，環

比均有不同程度回升。

統計局表示，３月份採購經理指數雖然反映本月企業生產經營狀況與２月份相比發生了明顯

的積極變化，但當前國內外疫情防控和經濟形勢還在發生新的重大變化，世界疫情呈加速擴散蔓

延態勢，世界經濟貿易增長遭受衝擊嚴重，中國疫情輸入壓力加大，經濟發展特別是產業鏈恢復

面臨新的挑戰，採購經理指數後期走勢仍需持續關注。（ｗｌ）

