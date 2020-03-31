【數據解讀】統計局：ＰＭＩ升至榮枯線上不代表經濟恢復正常水平

《經濟通通訊社３１日專訊》最新發布的３月中國採購經理指數（ＰＭＩ）較２月大幅回升

至５２％，重返榮枯線上。國家統計局服務業中心負責人接受《中國信息報》專訪時表示，採購

經理指數是環比指數，反映的是本月比上月發生的經濟變化情況，變化幅度與上月基數有很大關

係。今年以來，新冠肺炎疫情對中國經濟形成嚴重衝擊，尤其是２月份採購經理指數跌至歷史最

低點。３月份採購經理指數較２月份明顯上升是反映當前多數企業隨著復工復產的有序推進，企

業生產經營情況比上月有所改善，但並不意味著企業的實際生產經營已恢復至疫情前水平。

通常情況下，當ＰＭＩ連續三個月以上同向變化時，才能反映經濟運行的趨勢性變化，僅僅

單月數據升至榮枯線上，並不能判斷中國經濟已完全恢復正常水平，實現趨勢性好轉，還需持續

觀察變化。



＊ＰＭＩ為５２％直觀理解：一半以上企業生產經營狀況好轉＊



上述負責人指出，按照國際通行算法，製造業ＰＭＩ由新訂單、生產、從業人員、供應商配

送時間、原材料庫存５個分類指數加權計算而成，各分類指數均採用擴散指數方法計算。以生產

指數為例，根據企業採購經理人對「本月主要產品的生產量比上月變化」問題的回答，把回答比

上月「增加」的企業個數百分比與回答與上月「持平」的企業個數百分比的一半相加即可得到生

產指數。所以，３月份ＰＭＩ指數為５２％，可以直觀地理解為３月份有一半以上企業生產經營

狀況比２月份有所好轉。

統計局強調，當前中國疫情防控雖然取得了階段性重要成效，經濟社會秩序正在加快恢復，

但企業復工復產情況仍未恢復至疫情前的正常水平，加之３月份境外疫情呈加速擴散蔓延態勢，

中國經濟發展面臨新的挑戰，僅憑３月份ＰＭＩ數據尚不能判斷經濟是否已經企穩回升，經濟是

否回暖還要看未來幾個月採購經理指數能否延續擴張走勢，後期走勢仍需密切關注。（ｗｌ）

