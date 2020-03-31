【ＦＯＣＵＳ】ＰＭＩ勁彈難言報喜，中美同嚴陣以待失業潮

【ＦＯＣＵＳ】經歷２月斷崖式下跌，周二（３１日）揭盅的中國官方３月製造業ＰＭＩ強

勁反彈至５２％，大勝市場預期的４５。不過，鑒於官方ＰＭＩ主要鎖定大中型國企，市場需密

切留意周三（１日）公布的覆蓋更多東部沿海中小規模及出口導向企業的財新ＰＭＩ動向。

此外，ＰＭＩ以月度環比方式計算，加上分項指數「供應商配送時間」為逆指標，極易受封

城限行等抗疫措施扭曲，簡而言之，以官方ＰＭＩ勁彈判斷經濟回暖屬言之尚早。



＊反映環比變動，平均值遠遜疫情前＊



國家統計局今早公布，３月製造業ＰＭＩ重回榮枯線之上的５２，較２月的紀錄低位

（３５﹒７）勁彈１６﹒３個百分點。ＰＭＩ表現標青，且大勝市場預期（４５），是否意味逐

步復工復產的國內製造業已走出疫情衝擊，曙光在前？

望真些，相比工業生產、消費品零售、固定資產投資、淨出口等採用同比數據，反映宏觀經

濟長期變化趨勢；ＰＭＩ則評估環比變動，分類指數只計入正向回答及回答不變的企業比例。換

言之，只要大部分企業的新訂單、生產狀態等較２月近乎停擺的狀態略有增加或保持不變，該分

項指數都有可能大幅回升。

若計算２月、３月官方ＰＭＩ的平均值，僅不到４３﹒９，遠低於新冠肺炎疫情爆發之前的

５０水平；而新出口訂單指數４６﹒４仍位於榮枯線以下，顯示出口仍續處收縮狀態。簡而言之

，以官方ＰＭＩ勁彈判斷經濟回暖屬言之尚早。



＊關注中小企經營，暗湧現波及內銀＊



鑒於官方製造業ＰＭＩ的調查對象主要鎖定大中型國企，要觀察內地復工全貌及歐美疫情大

爆發對海外訂單的衝擊，覆蓋更多東部沿海中小規模及出口導向企業的財新ＰＭＩ，明日或提供

更多啟示。商務部昨日率先透露，多達６０００萬間民生小企業的經營面臨困難。

企業註銷潮、僱員失業潮暗流湧動，ＩＮＧ較早時估算，內地今年調查失業率或達８％－

１０％（２月６﹒２％）；此並已開始波及內銀，去年不良貸款增５﹒８％的建行

（００９３９）最新指，肺炎疫情令資產質量面臨較大壓力，截至上月底的平均不良率較去年底

升０﹒０６個百分點。另有銀行高管透露，２月信用卡逾期還款按年增５０％。

中國ＰＭＩ難言報喜，花旗國亦同命相憐。紐約聯儲最新發布的每周經濟指數（ＷＥＩ）跌

穿２００８年以來前所未見水平，恐預示更驚嚇的失業數據。美股近日因基金經理季度末重新平

衡投資組合，提高股票敞口而支撐的漲勢能否持續？中港股市又是否已見底？Ｗａｉｔ ａｎｄ

ｓｅｅ。

