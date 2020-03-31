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31/03/2020 09:08

【新冠肺炎】澳門再增一人確診累計３９人，並增設臨時隔離中心

　　《經濟通通訊社３１日專訊》澳門新型冠狀病毒應變協調中心表示，昨日（３０日）新增一
例輸入性新型冠狀病毒肺炎確診病例，為第３９例。患者為９歲女童，澳門居民，為澳門第３４
例確診個案的女兒。
　　女童自去年１１月跟隨父親和哥哥到菲律賓馬尼拉探望在當地工作的母親，至３月１８日與
父親和哥哥一起乘搭國泰航空（００２９３）ＣＸ９０２航班從馬尼拉飛往香港，３人入境時均
無症狀，之後進行家居醫學觀察，昨日覆查鼻咽拭子檢測結果呈陽性確診。

＊負壓隔離病床使用率１２％＊

　　應變協調中心又表示，現時有２８名確診患者接受治療，約佔本澳總數２３２張負壓隔離病
床的１２％。目前澳門增加了「臨時隔離中心」，用作收治密切接觸者、康復期隔離人士及高危
人士。中心稱此舉是前瞻性預案。
　　另外，針對社交媒體流傳「由疫情開始到現在，都是由同一班醫護人員照顧受感染病人，直
至現在感染個案增多，都是同一班醫護人員，衛生局沒有增加人手安排的情況。」澳門新型冠狀
病毒感染應變協調中心澄清，衛生局所有醫護人員都是自願報名參加前線抗疫工作，並按病人比
例安排照顧確診患者的醫護人力資源，每１４日會輪換一批醫護人員照顧確診患者，且每日工作
６小時，１４日工作後亦會休息１４日，再按照其意願重新安排工作。（ｃｌ）

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