【新冠肺炎】陳肇始：或實施更嚴格規定，如要求餐廳縮短營業時間

《經濟通通訊社３１日專訊》香港食物及衛生局局長陳肇始周二接受《彭博》電視採訪時表

示，在機場進行的檢測顯示，約有１％的無癥狀感染者，政府正在制定不同的監控方案，以便可

以篩查出有輕微癥狀或無癥狀的人。

她指，政府將繼續監控本地與海外的疫情形勢，以決定是否有必要實施更嚴格的規定，她舉

例稱，政府可以縮短餐廳和其他商業的營業時間。

她續稱，兩項保持社交距離的新規定順利執行，令香港的街道變得安靜。（ｃｌ）

