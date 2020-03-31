【新冠肺炎】本港今日新增３２宗確診，包括卡拉ＯＫ群組小型爆發

《經濟通通訊社３１日專訊》衛生署衛生防護中心傳染病處主任張竹君表示，本港今日新增
３２人確診新型冠狀病毒肺炎，累計病例７１４宗。
她指出，今日新增個案中，２４人有外遊紀錄，當中１２人即半數是學生，而無外遊的８宗
個案中，發現一個小型爆發群組，其中有５人曾在上星期二到尖沙咀「ＲＥＤ ＭＲ」唱卡拉
ＯＫ，同行兩人亦需要檢疫；另外３宗無外遊的新個案，都是確診者家人。（ｃｌ）
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