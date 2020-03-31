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31/03/2020 18:20

【新冠肺炎】醫管局：仍有１２位確診病人等候入院，流程已加快

　　《經濟通通訊社３１日專訊》醫管局總行政經理劉家獻在記者會上表示，截至今日下午３時
，仍有１２位新型冠狀病毒確診病人等候安排入院，數字較早上，約５０至６０個病人收到通知
等候入院，入院流程已經加快，現時病人平均等候時間約為１至２天。
　　他又指，醫管局已開設１０１６張負壓病床及５３４間隔離病房，使用率分別約６６％及
７６％。（ｃｌ）

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