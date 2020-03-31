《經濟通通訊社３１日專訊》新昌創展（０１７８１）公布，預期截至去年１２月３１日止
年度虧損介乎３５００萬至５０００萬元，而２０１８年純利３３８４萬元。
該集團指，錄得虧損主因歸因於收入及毛利減少，其中收入減少受累於去年８月開始生產廠
房搬遷計劃中，產生一次性開支包括員工補償等約２５００萬元、由於生產廠房搬遷，無法按時
生產，導致延遲交貨及損失訂單，加上經濟形勢不穩定，更多客戶持「觀望」態度，延遲或取消
交貨的數量增多，對收入造成重創。（ｗｈ）
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31/03/2020 07:53
【企業盈警】新昌創展（０１７８１）料去年盈轉虧損最多五千萬元
《經濟通通訊社３１日專訊》新昌創展（０１７８１）公布，預期截至去年１２月３１日止
年度虧損介乎３５００萬至５０００萬元，而２０１８年純利３３８４萬元。
該集團指，錄得虧損主因歸因於收入及毛利減少，其中收入減少受累於去年８月開始生產廠
房搬遷計劃中，產生一次性開支包括員工補償等約２５００萬元、由於生產廠房搬遷，無法按時
生產，導致延遲交貨及損失訂單，加上經濟形勢不穩定，更多客戶持「觀望」態度，延遲或取消
交貨的數量增多，對收入造成重創。（ｗｈ）
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