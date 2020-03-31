《國企紅籌》南方航空（０１０５５）去年純利跌近９％，不派息

《經濟通通訊社３１日專訊》南方航空（０１０５５）（滬：６０００２９）公布，截至去

年１２月３１日止年度純利按年跌８﹒８％，至２６﹒４億元（人民幣．下同），每股盈利２２

分，不派末期股息。

該集團指，經營收入升７﹒４５％，至１５４３﹒２２億元，因客運收入升８﹒１７％至

１３８５億元，載客總人次增加８﹒４％至１﹒５２億元，惟利息支出增２６億元拖累，主因去

年起首次適用國際財務報告準則第１６號，增加租賃負債產生利息費用。



＊預測１８個月擁充足資金＊



該集團指，自年初以來，新型冠狀病毒肺炎疫情對經營和財務產生影響，截至２月累計運輸

總周轉量按年下降約３７％，預計疫情將對今年度業務運營及營業收入造成不利影響，使經營環

境存在一定不確定性，並制定應急措施包括暫時調減部分航線飛行次數與頻率，並根據各國、各

地區旅行限制對部分國內、國際航線啟動臨時停飛。

該集團指，基於今年初實際運營情況、採取的抗擊疫情措施以及未使用銀行授信額度等，編

製對資產負債表日後１８個月期間現金流量預測，相信擁有充足資金來源，以保證該期間營運資

金及資本開支需求。由於疫情尚未結束，疫情對其業務運營及經營業績具體影響尚無法準確預計

。（ｗｈ）



＊有關業績的詳情，請參閱該公司之正式通告

