《日入而息》２月零售跌４４％歷來最差，樓價指數續跌，港股反彈

《今天重點》﹡本港經零售貨值連跌十三個月，２月跌幅達４４％歷來最差

﹡差估署２月住宅租金指數微升０﹒０５％，終止５連跌；差估署樓價指數連

跌三個月，２月指數按月跌逾２％

﹡中信股份（００２６７）去年多賺７％至５３９億元，末期息０﹒２８５元

﹡恆大（０３３３３）去年純利跌５４％，派末期息０﹒６５３元人民幣；恆

大指今年內部銷售目標為８０００億人幣，三年後銷售破萬億元

﹡內地３月官方製造業ＰＭＩ回升至５２％，高於預期



《即日市況》﹡中國製造業ＰＭＩ勝預期沖喜，港股彈４２８點收２３６０３點



《深滬股市》﹡市場冷待ＰＭＩ反彈，滬指收升０﹒１％全月累跌４％



《美元匯價》﹡建議１﹒０９５買入歐元，目標１﹒１１；歐元最新報１﹒０９３７╱

３８，日圓最新報１０８﹒６２╱６４



《公司業績》﹡中國黃金（０２０９９）去年虧損擴大至３２８４萬美元，不派息

﹡中通信（００５５２）去年純利升５％，連特息派０﹒１５８５元人民幣

﹡中遠海能（０１１３８）去年多賺４﹒５倍至４﹒１４億元人民幣，息４分

﹡江銅（００３５８）去年多賺０﹒８％至２４﹒６６億元人民幣，息１０分

﹡招商局港口（００１４４）附屬開發５Ｇ實驗室，涉１５００萬元人民幣

﹡東風（００４８９）去年純利近１２９億元人幣，微跌１％，息２５分人幣

﹡馬鋼（００３２３）年度純利大減８１％至１１﹒３億元人民幣，息８分

﹡華泰六八八六（０６８８６）去年多賺近７９％至９０億元人民幣，派息

３０分

﹡陽光１００中國（０２６０８）去年虧轉盈錄１８億元人民幣純利，不派息

﹡贛鋒鋰業（０１７７２）全年少賺８１％至３﹒６１億元人民幣

﹡阜豐（００５４６）去年少賺３８％至１１﹒４億元人民幣，派息８港仙

﹡海信家電（００９２１）全年純利增３０％至１７﹒９４億元人民幣

﹡聯合能源集團（００４６７）去年純利按年升１６﹒４％，不派末期息

﹡微創醫療（００８５３）去年多賺逾９３％至４６２８萬美元，派５﹒３港

仙

﹡愛德新能源（０２６２３）去年虧損收窄至７１３０萬元，不派息，２０送

１紅股

﹡嘉里物流（００６３６）去年純利升５５﹒３％，派末期息１８仙

﹡復星醫藥（０２１９６）去年純利增近２３％至３３﹒２億元人民幣，息

３９分

﹡中金公司（０３９０８）去年多賺２１％至４２﹒４億元人民幣，不派息

﹡中信股份（００２６７）去年多賺７％至５３９億元，末期息０﹒２８５元

﹡神威藥業（０２８７７）去年少賺０﹒５％，末期息連特別息派２１分

﹡威勝控股（０３３９３）去年多賺４％至２﹒８１億元人民幣，末期息

０﹒２港元

﹡民行（０１９８８）去年多賺近７％至逾５３８億元人民幣，派息３７分

﹡宏泰發展（０６１６６）去年少賺２５％至８﹒３億元人幣，派息２０港仙

﹡恆大（０３３３３）去年純利跌５４％，派末期息０﹒６５３元人民幣

﹡禹洲地產（０１６２８）去年純利升３％，第二次中期息２１仙及特別息４

仙

﹡長城汽車（０２３３３）去年少賺１３﹒６％至４４﹒９７億元人民幣

﹡佳兆業（０１６３８）去年純利按年升６７％至４６億元人民幣，派末期息

１０港仙

﹡希瑪眼科（０３３０９）去年少賺２﹒６７％至４１４３﹒５萬元，末期息

２仙

﹡鼎豐集團（０６８７８）控股去年純利按年升３１﹒２％，不派末期息

﹡北控環境（００１５４）去年純利按年減少１６％至２﹒２億，不派息

﹡上實（００３６３）去年純利升０﹒５％至３４億元，派末期息５２仙

﹡華為去年淨利潤６２７億人幣，收入同比增１９﹒１％

﹡北控（００３９２）去年純利按年升６％至８０﹒５億元，派息７４仙

﹡巨濤海洋油服（０３３０３）去年少賺８３％至４４２萬元人民幣，不派息

﹡象興（０１７３２）去年純利跌５７％至１１５７萬元人民幣，不派息

﹡勵晶太平洋（００５７５）去年虧損擴大至６６０５萬美元，不派息

﹡晨訊科技（０２０００）去年盈轉虧，蝕７６９４萬元，不派息

﹡網龍（００７７７）去年純利升４８％至８億元人民幣，派息０﹒２５港元

﹡龍記集團（００２５５）去年溢利跌１２％至１﹒４９億，派末期息１１仙

﹡安莉芳（０１３８８）去年純利下跌４７％，派末期息３仙



《公司資訊》﹡Ｓｉｌｃｈｅｓｔｅｒ表示適當時候考慮利豐（００４９４）私有化方案

﹡亞洲速運（０８６２０）今起招股，入場費約２９２９元

﹡新威工程（０８６１６）今起招股，入場費約２８２８元

﹡嘉里物流（００６３６）食品飲料的物流需求在疫情期間不跌反升

﹡中國移動香港明推５Ｇ計劃，料５Ｇ服務年底覆蓋達９０％

﹡利華控股（０１３４６）擬回購最多２％股本

﹡金斯瑞（０１５４８）附屬傳奇生物向多家基金配股集資１﹒５億美元

﹡天星銀行試業，港幣活期存款可享高達１％年息

﹡報道指惠理（００８０６）上周五最少裁員１０人

﹡傳阿里巴巴（０９９８８）計劃收購韻達最少一成股權；螞蟻金服旗下螞蟻

銀行今日開始試業

﹡匯豐推出中小企數碼共享平台測試版

﹡中播控股（００４７１）與國廣華屏戰略合作，發展衛星互聯網服務

﹡伍斌辭任中國疏浚環保（００８７１）副主席及執行董事

﹡聯交所周四起取消瑞金礦業（００２４６）上市地位

﹡ＳＰＤＲ金ＥＴＦ（０２８４０）每手買賣單位改為５股，每手入場費將減

半



《國企紅籌》﹡深控（００６０４）首季銷售較目標低五成，對恆大利潤分配有信心

﹡復星醫藥（０２１９６）夥控股股東等設２間合夥企業，涉２０００萬元人

民幣

﹡綠地香港（００３３７）今年銷售目標為５５０億元人民幣，疫情對銷售造

成影響

﹡中通信（００５５２）５Ｇ推出有利收入，惟疫情不確定性或使上半年利潤

負增長



《神州民企》﹡騰訊（００７００）將為聯合國成立７５周年活動提供遠程通訊支持

﹡中教控股（００８３９）與倫敦里士滿大學訂立合作協議

﹡綠葉製藥（０２１８６）止痛藥獲中國臨床試驗批件



《中國要聞》﹡內地３月官方製造業ＰＭＩ回升至５２％，高於預期

﹡統計局表示３月出口訂單指數和進口指數仍處較低水平；ＰＭＩ升至榮枯線

上不代表經濟恢復正常水平；服務業總體回暖，交運、零售等活動指數較高

﹡教育部表示全國高考延期一個月，７月７日至８日舉行

﹡廣州加快人工智能試驗區建設，總投資超５８００億元

﹡茅台電子商務原總經理肖華偉涉受賄，判有期徒刑一年

﹡人行２００億逆回購利率持平，淨投放２００億

﹡工信部表示１－２月鋼材價格下跌明顯，鐵礦石波動上升

﹡滬自貿臨港片區啟境內貿易融資資產跨境轉讓業務試點

﹡國務院發文支持浙江自貿區油氣全產業鏈開放

﹡國際油價觸地板價，內地本輪油價料不作調整

﹡中行研究院表示堅持「房住不炒」，建議擴大減稅降費

﹡稅務總局表示首２月全國減稅降費４０２７億元；進一步修訂《鼓勵外商投

資產業目錄》

﹡戴德梁行表示首季參與８３單類ＲＥＩＴｓ等估值服務

﹡上海１５２個重大項目集中簽約，合同金額逾４０００億元；上海發布海外

資管機構赴滬投資指南

﹡深圳羅湖發３０００萬元消費券，可用於餐飲汽車等七領域

﹡銀保監調研疫情下首季人身險市場發展，排摸風險底數

﹡加國疫情延長拉鋸戰，孟晚舟引渡案下月聽證會被取消

﹡發改委表示本輪成品油價不作調整

﹡商務部表示首２月服務進出口總額同比下降１１﹒６％

﹡杭州明日再發５０００萬元消費券

﹡海關總署表示１－２月進口豬肉及豬雜碎同比增逾９８％



《寶島快訊》﹡台股收升０﹒８２％，報９７０８﹒０６點



《其他消息》﹡香港與東盟自貿協定菲律賓部分將於５月１２日生效

﹡差估署２月住宅租金指數微升０﹒０５％，終止５連跌；差估署樓價指數連

跌三個月，２月指數按月跌逾２％

﹡謝偉銓倡加碼至全民派２萬元，提前重估差餉租值

﹡本港經零售貨值連跌十三個月，２月跌幅達４４％歷來最差；去年國際收支

赤字８９億，經常帳盈餘增至１７８１億

﹡金管局表示２月新批按揭額減５％，Ｈ按增至８７﹒１％；２月底外匯基金

總資產減少１６２億元

﹡本財年首１１個月錄盈餘１９２億元

﹡利嘉閣表示受疫情持續困擾，料３、４月樓價指數續受壓

﹡深股通額度全日用１９﹒５４億元；滬股通額度全日用逾１１億元，陸股通

淨流入１６﹒５億

﹡２月香港人民幣存款上升４﹒３％，貸款升０﹒５％

﹡證監會對華晉證券資產管理公司前負責人員施加制裁

﹡美聯表示樓價續跌，應及時撤辣助上車加速經濟復甦

﹡中原十大屋苑３月成交回升１６％，半數按月交投增



《新冠肺炎》﹡本港今日新增３２宗確診，包括卡拉ＯＫ群組小型爆發

﹡中國據報考慮公布國內無症狀感染者統計數據

﹡澳門再增一人確診累計３９人，並增設臨時隔離中心；澳門政府明日起向永

久居民派發１萬澳門元；澳門四校聯考如期４月中旬舉行

﹡疫情影響台灣零售市道，台北１０１下月縮短營業時間

﹡廣東修例表示５月起再吃野味最高罰動物價值２０倍

﹡衛健委表示明起每日公布無症狀感染者情況

﹡林鄭月娥稱７０多人違反家居檢疫令被送往強制檢疫；未為２３條立法感可

惜遺憾，但目前應集中防疫；本港２月零售銷售數據是有紀錄以來最大跌幅

﹡馬仲儀建議將病情穩定者轉送至隔離中心

﹡陳肇始稱或實施更嚴格規定，如要求餐廳縮短營業時間

﹡麗港城迦南幼稚園一名外籍教師初步確診，校舍關閉

﹡中大醫學院為機場抵港孩童提供免費糞便化驗服務

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