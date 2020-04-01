【大象零息】熊麗萍：英倫銀行對經濟前景悲觀，匯控料再穿４０元

《經濟通通訊社１日專訊》新型肺炎疫情於歐美持續擴散，或影響銀行業資金流。英倫銀行

行親自出手，透過審慎監管局要求國內銀行停派股息，匯控（００００５）及渣打（０２８８８

）隨即宣布，分別停派每股２１美仙及２０美仙的末期股息。兩行股價今早應聲下挫，匯控曾穿

４０元關，最低見３９﹒８元，渣打一度瀉逾７﹒４％穿４０元。



＊匯控或再穿４０元，短炒客４２至４３元離場＊



匯控決定今年底前暫停派發所有普通股的季度或中期股息或應計款項，意味該行派息行動將

有一年空白。駿達資產管理投資策略總監熊麗萍對《經濟通通訊社》表示，聲明反映該行管理層

希望觀察今年的經濟情況，再決定會否派發本年末股息，股東失望亦屬正常。另一方面，此事反

映英倫銀行對前景看法悲觀，令人擔憂匯控前景及盈利表現。她認為該股有機會再穿４０元，建

議長線投資者繼續持有，但即使有反彈料力度有限，短線買家在４２元至４３元可離場。



＊渣打股東未必太重視派息，料支持位於３８元＊



渣打除表明不會派今年中期股息外，並暫停今年２月２８日宣布的股份回購計劃。熊麗萍認

為比起匯控，該行股東未必對其股息政策太過重視，因其業務多處新興市場，波動性較大，會吸

引一些進取投資者，料其股價支持位於３８元，４３元見阻力。（ｎｓ）

