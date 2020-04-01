【大象零息】騰祺沈慶洪：銀行股穩定派息是錯覺，看好香港電訊

《經濟通通訊社記者吳藹林１日報道》匯控（００００５）煞停派息，小股民如同失去了一

筆固定收入，市場哀號之聲不絕耳。騰祺基金管理投資管理董事長沈慶洪對《經濟通通訊社》認

為，銀行業本身會受經濟周期影響，所以銀行股會穩定派息只屬錯覺。並指倒不如選擇公用股，

他看好香港電訊（０６８２３），認為現價已相當吸引。



＊香港電訊中長線望１２元＊



沈慶洪表示，投資者若要穩定收息，始終要選擇受經濟影響較小的公用股，例如中電

（００００２）、港燈（０２６３８）和香港電訊，其中香港電訊預測息率已高逾６厘，加上市

民受疫情所困未能外出，要依賴網絡及電訊服務，料受經濟衝擊機會不大。今日香港正式啟用

５Ｇ流動通訊技術，可觀望其發展潛力，認為該股現價吸引，亦有支持，止蝕位可設於

８﹒５元，中長線上望１２元。至於「兩電」，他認為主要視乎息率，而港燈息率較高，有逾

４厘。



＊熊麗萍：中資銀行前景非特別好，中銀不宜積極吸納＊



今日中銀香港（０２３８８）逆市走高，沈慶洪指只是資金在銀行業中泊入該股，他認為經

濟環境差致壞帳風險加劇，未來亦有可能削減股息。駿達資產管理投資策略總監熊麗萍對《經濟

通通訊社》表示，認同資金換馬的說法，雖然中資銀行板塊間接受恵，但預期前景並非特別好，

因仍要面臨資產質素問題，不建議積極吸納中銀。

事實上，匯控及渣打（０２８８８）已分別於２月２７日及３月４日除淨，雖然現時表明不

派息，但股價已經納入了其股息因素。沈慶洪表示，印象中未遇過相似事件，但他個人認為不會

於現價重新加上該筆除淨差額，因為股價經歷一輪上落，可能已經反映了相關估值因素，他認為

應以監管機構或法律界人士的看法為準。

