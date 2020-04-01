美國道期挫約５００點，港股沽壓增，現挫２７４點報２３３２８

《經濟通通訊社１日專訊》隔晚美股回吐以及受英倫銀行要求英資銀行取消派息的消息影響

，拖累港股今早低開２３７點報２３３６５點。當中匯控（００００５）大瀉令港股最多挫３１

２點見２３２９１點。及後，內地財新３月中國製造業ＰＭＩ回升至５０﹒１勝預期，令港股跌

幅收窄兼中午收報２３３８５點，跌２１８點或跌０﹒９２％，主板成交６７２﹒３２億元。國

企指數報９５６７點，跌２７點或跌０﹒２９％。

午後，美股三大指數期貨跌幅各擴大至約２％，當中道指期貨現瀉逾５００點現報２１２３

２點，加上濠賭股及石油股跌勢加劇，令港股目前跌幅同樣增加。現時，恆生指數報２３３２８

點，跌２７４點或跌１﹒１６％，主板成交７４９﹒６６億元。國企指數報９５３５點，跌５９

點或跌０﹒６２％。

Ａ股升幅收窄，上證綜合指數報２７５７點，升７點或升０﹒２８％，成交１５２０﹒３４

億元人民幣。深證成份指數報１００５２點，升９０點或升０﹒９１％，成交２４６７﹒７６億

元人民幣。



表列五大升、跌幅藍籌表現：



股份（編號） 現價 變幅

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

中銀香港（０２３８８） ２２﹒１０元 升３﹒０３％

中華煤氣（００００３） １３﹒０４元 升２﹒０３％

舜宇光學（０２３８２） １０６﹒３０元 升１﹒８２％

長實集團（０１１１３） ４３﹒０５元 升１﹒４１％

中海外 （００６８８） ２４﹒３０元 升１﹒０４％



九置 （０１９９７） ３０﹒８０元 跌３﹒４５％

吉利汽車（００１７５） １１﹒０４元 跌３﹒５０％

中國旺旺（００１５１） ５﹒４２元 跌３﹒５６％

申洲國際（０２３１３） ７９﹒２５元 跌３﹒８２％

匯豐控股（００００５） ４０﹒１５元 跌９﹒０６％

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

（ｋｓ）

