《盤後部署》匯控或持續拖累大市氣氛，恒指有機會再遇二萬一

《經濟通通訊社１日專訊》隔晚美股三大指數回吐，拖累亞洲股市氣氛，港股今早低開逾二
百點後跌幅進一步擴大，其中匯控（００００５）收到英倫銀行通知取消派發第四季度股息，消
息引發股價曾瀉逾一成且失守４０元關口，拖累恆指一度大跌６５５點、失守二萬三關口，低見
２２９４７點。另外，澳門３月賭收按年跌近八成，賭股下挫，金沙（０１９２８）及銀娛
（０００２７）走低逾２％。港股尾市跌幅輕微收窄，二萬三關口失而復得，最終收報
２３０８５，跌５１７點或跌２﹒１９％，主板成交１３１２﹒３０億元，按日增加近１６％。
國企指數報９４０４，跌１８９點或跌１﹒９８％。
內地股市輕微下跌，上證綜合指數報２７３４點，跌１５點或跌０﹒５７％；深證成份指數
報９９５１點，跌１０點或跌０﹒１１％。兩市合共成交５８４８﹒４２億元。
＊「新債王」料美股暴跌仍未結束，摩通料美國四千億養老金將入市＊
有「新債王」之稱的岡拉克表示，現時由新冠肺炎引起的股市暴跌情況仍未結束，參考過去
１９２９、２０００及２００７年的股災，相信４月有機會再創新底。他亦強調，雖然很多大行
都預料美國經濟很快復甦，但認為明顯過於樂觀；即使過後的情況略有改善，亦未必會出現Ｖ型
反彈，直言那些預測ＧＤＰ不會出現負增長的人「太荒謬」，個人預料美國有九成機會陷入經濟
衰退。
隨著美股連番下挫，美國政府為大市注入流動性似乎未有立即奏效。大行摩通預料，美國養
老基金很有機會在未來兩季向股市注入約４０００億美元的資金，以推動股市發展。據報告內容
指，由於美股近期走勢波動，令部分基金經理遲遲未入場溝貨，不排除要再多一至兩季時間，才
會肯入市平衡投資組合，而４０００億元的金額也只是保守估計，或有更多資金進場。
＊港股短期不排除再失二萬三，匯控拖累大市表現＊
港股近月從高位２８０００一直下滑，最低見過２１１３９點，而近期於２３０００關口徘
徊，原本反映大市近日出現好淡爭持局面，但今日匯控（００００５）取消派息消息引發市場動
盪，料短期內將繼續拖累大市，恆指不排除將失守二萬三關口。假如匯控進一步下試至３０元關
口，以其佔大市比重１０％計，意味大市將維持於２１０００至２２０００之間，故今日開淡值
博率頗高，可以考慮小注入場。（ｕｌ）
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