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01/04/2020 09:02

【全球放水】聯儲局透過回購協議，擴大數十間外國央行獲取美元

　　《經濟通通訊社１日專訊》聯儲局周二（３１日）擴大數十間外國央行在疫情期間獲取美元
的能力，允許他們將所持美國公債換成隔夜美元貸款，計劃預計將於下周一（６日）開始運作，
持續最少六個月。
　　新計劃允許外國央行以美國國債為抵押，以０﹒２５％的利率獲得美元貸款。儲局表示，雖
然這些貸款表面上只有一日期限，但可以據需要延期。儲局又指，新計劃並非在公開市場進行，
應有助於支持美國公債市場穩定運行。（ａｌ）

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