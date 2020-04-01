【全球放水】摩通料未來兩季美國退休基金購買４０００億美元美股

《經濟通通訊社１日專訊》摩根大通最新報告表示，推遲調整投資組合的美國退休基金可能
在未來兩個季向股市投入約４０００億美元，或提振受疫情重創的美股。
報告指出，接連數周的資產價格出現震盪，或已導致部分基金經理推遲調整投資組合，而由
於股市大跌，股票配置已基本出局。
報告又指，全球金融危機後，美國養老基金於２００９年首季買入２０００億美元股票，相
當於今時今日買入６０００億美元股票。（ａｌ）
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