【大熊來了】國際航空運輸協會：疫情危機將持續至今年底

《經濟通通訊社１日專訊》國際航空運輸協會（ＩＡＴＡ）周二（３１日）警告，全球航空
公司今年第四季才開始在今次危機中復蘇，不過如果冬季出現新一輪疫情，任何復蘇都將是短暫
性。
協會又指，即使財務狀況良好的航空公司亦難以長時間維持低運力，因為營收降近七成，
本季更損失６１０億美元現金。
協會亦稱，預計航空業第二季仍將面臨大範圍的封鎖，第三季將繼續表現疲軟，政府的財政
措施、央行行動將由第四季開始帶動旅行需求增長。（ａｌ）
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