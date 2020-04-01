【全球放水】澳洲央行公布緊急政策會議紀錄，強調對負利率無興趣

《經濟通通訊社１日專訊》據澳洲央行最新公布的上次緊急政策會議紀錄，委員們同意官方

現金利率現在處於有效下限，同時對負利率不感興趣。

會議紀錄又指官方現金利率可能長時間維持非常低的水平。委員們承認定期融資便利、三年

期國債殖利率目標，都是通常情況下不會考慮的重要政策發展

不過委員們強烈支持擬議的政策應對措施，這是對澳洲政府早前宣布的財政刺激措施的全面

補充。（ａｌ）

