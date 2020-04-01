  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

01/04/2020 14:14

【全球放水】澳洲央行公布緊急政策會議紀錄，強調對負利率無興趣

　　《經濟通通訊社１日專訊》據澳洲央行最新公布的上次緊急政策會議紀錄，委員們同意官方
現金利率現在處於有效下限，同時對負利率不感興趣。
　　會議紀錄又指官方現金利率可能長時間維持非常低的水平。委員們承認定期融資便利、三年
期國債殖利率目標，都是通常情況下不會考慮的重要政策發展
　　不過委員們強烈支持擬議的政策應對措施，這是對澳洲政府早前宣布的財政刺激措施的全面
補充。（ａｌ）

新型肺炎專輯 - 最新疫情發展和防疫貼士即睇

返回新聞主頁

最新專題
More
生財有道01/04/2020
《開市Good Morning》曾永堅：匯控近期買入者忍痛止蝕
FOCUS01/04/2020
【FOCUS】港零售業大洗牌 肺疫添最後稻草
生財有道01/04/2020
【大象零息】熊麗萍：英倫銀行對經濟前景悲觀 匯控料再穿40元
生財有道01/04/2020
【大象零息】與渣打同撤回派息 滙控曾跌穿40元心理關口
剖析天下01/04/2020
歐洲疫情衝擊經濟 中小企瀕倒閉邊緣
生財有道01/04/2020
零息時代 上車部署
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品簡介

用經濟通App睇實股價 一按買入/賣出直達銀行或券商App落盤

【etnet一App通天下】獨家「銀行匯率比較」功能 匯市靚價一眼通 一按直達交易商

【Keep住更新】口罩供應 - Ones專業禮品訂製公司接受口罩訂購

etnet.com.hk
News 新聞
Stocks 股票
Futures 期貨期權
Warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
Ashares A股
Forex 外匯商品
Funds 基金
MPF 強積金