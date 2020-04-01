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01/04/2020 14:26

【大熊來了】日央行不能毫無限制地購買債券，製造業信心創七年低

　　《經濟通通訊社１日專訊》日本央行行長黑田東彥今日表示，貨幣政策旨在實現央行的價格
目標，故在目標接近時就需要進行調整，日本央行亦將不能毫無限制地購買債券。
　　另外據最新調查顯示，日本上月大型製造業景氣判斷指數為負８，勝預期中值負１０，不過
是近七年來首見負值。上月大型非製造業景氣判斷指數為８，勝預期中值６。大型企業計劃在明
年３月止財年將資本支出提高１﹒８％，市場預期減少１﹒１％。（ａｌ）

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