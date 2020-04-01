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即市新聞

01/04/2020 09:25

《異動股》匯控開瀉逾７％，渣打跌６％，取消第四季派息

　　《經濟通通訊社１日專訊》匯控（００００５）開跌７﹒１３％，報４１元，創三年半低。
該行公告，接獲英倫銀行透過審慎監管局發出的書面通知，要求匯控取消派發去年第四次每股０
﹒２１美元股息，股息原定於本月１４日（星期二）派發。匯控董事會亦決定，在今年底前暫停
派發所有普通股的季度或中期股息或應計款項，亦不會進行任何普通股回購。
　　同系恆生（０００１１）跌１﹒４３％，報１３０﹒６元。
　　渣打（０２８８８）亦將派發去年末期股息每股２０美仙的建議撤回，並暫停今年２月２８
日宣布的股份回購計劃。股份開跌６﹒０２％，報４０﹒６元，穿十天線（４１﹒９０５元）。
　　　現時，恆生指數報２３３６５，跌２３７點或跌１﹒０１％，國企指數報９４７４，跌
１１９點或跌１﹒２５％。
　
　　表列同板塊或相關股份表現：
　　股份（編號）　　　　　　　　現價　　　　　　　變幅
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　匯豐控股（００００５）　　　４１﹒００元　　　跌７﹒１３％
　　恆生銀行（０００１１）　　１３０﹒６０元　　　跌１﹒４３％
　　東亞銀行（０００２３）　　　１６﹒６４元　　　跌０﹒２４％
　　大新金融（００４４０）　　　２２﹒０５元　　　無升跌
　　大新銀行（０２３５６）　　　　６﹒７５元　　　無升跌
　　中銀香港（０２３８８）　　　２１﹒５０元　　　升０﹒２３％
　　渣打集團（０２８８８）　　　４０﹒６０元　　　跌６﹒０２％
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
（ｎｓ）

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