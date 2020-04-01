《異動股》匯控開瀉逾７％，渣打跌６％，取消第四季派息

《經濟通通訊社１日專訊》匯控（００００５）開跌７﹒１３％，報４１元，創三年半低。

該行公告，接獲英倫銀行透過審慎監管局發出的書面通知，要求匯控取消派發去年第四次每股０

﹒２１美元股息，股息原定於本月１４日（星期二）派發。匯控董事會亦決定，在今年底前暫停

派發所有普通股的季度或中期股息或應計款項，亦不會進行任何普通股回購。

同系恆生（０００１１）跌１﹒４３％，報１３０﹒６元。

渣打（０２８８８）亦將派發去年末期股息每股２０美仙的建議撤回，並暫停今年２月２８

日宣布的股份回購計劃。股份開跌６﹒０２％，報４０﹒６元，穿十天線（４１﹒９０５元）。

現時，恆生指數報２３３６５，跌２３７點或跌１﹒０１％，國企指數報９４７４，跌

１１９點或跌１﹒２５％。



表列同板塊或相關股份表現：

股份（編號） 現價 變幅

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匯豐控股（００００５） ４１﹒００元 跌７﹒１３％

恆生銀行（０００１１） １３０﹒６０元 跌１﹒４３％

東亞銀行（０００２３） １６﹒６４元 跌０﹒２４％

大新金融（００４４０） ２２﹒０５元 無升跌

大新銀行（０２３５６） ６﹒７５元 無升跌

中銀香港（０２３８８） ２１﹒５０元 升０﹒２３％

渣打集團（０２８８８） ４０﹒６０元 跌６﹒０２％

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（ｎｓ）

