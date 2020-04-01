【北水炒Ｄ乜】北水淨流入４０億人幣，買建行工行沽騰訊中海油

《經濟通通訊社１日專訊》美國新冠肺炎確診個案突破１８萬宗，投資者憂慮新冠肺炎疫情

對美國以至全球經濟影響。道指和標指同創有紀錄以來最差的首季表現。港股今日一度失守二萬

三關。恆指低開２３７點，報２３３６５，上午曾跌３１１點，但財新內地製造業ＰＭＩ勝預期

，恆指跌幅曾縮至６３點，見２３５４０點全日高，中午跌２１８點。道指期貨午後急插逾六百

點，拖累港股吋跌穿上午低位，最多急跌６５５點，報２２９４７，尾市跌幅略為收窄。恆指最

終收報２３０８５，跌５１７點或２﹒２％。

按額度計算，北水全日淨流入４０億元人民幣，增加２８﹒８％。北水淨買入最多的個股依

次是建設銀行（００９３９）、工商銀行（０１３９８）、滙豐控股（００００５）；淨賣出最

多的依次是騰訊控股（００７００）、中國海洋石油（００８８３）、比亞迪股份

（０１２１１）。

主板成交１３１２﹒３億元增加１５﹒８％。其中港股通成交２３３﹒９億元，佔總成交

１７﹒８％。



＊北水繼續掃內銀股，騰訊捱沽＊



人民銀行公布，目前銀行體系流動性總量處於合理充裕水平，今日不開展逆回購操作。公開

市場今日零投放零回籠。建行跌２﹒０５％，報６﹒２１元；工行跌２﹒４５％，報５﹒１８元

；但仍無損北水熱情，分別流入７﹒９２億元及５﹒５７億元。

匯控失守４０元，跌９﹒５１％，報３９﹒９５元；北水淨流入４﹒３３億元。

騰訊跌１﹒５３％，報３７４﹒４元；遭北水拋棄，淨流出金額５﹒２３億元。



表列全日北水淨買入及淨沽出最多港股：



股份名稱 （編號） 淨買入＋╱淨賣出－

（億元）

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淨買入最多港股：

建設銀行 （００９３９） ７﹒９２

工商銀行 （０１３９８） ５﹒５７

滙豐控股 （００００５） ４﹒３３

美團點評 （０３６９０） ２﹒９８

中國太保 （０２６０１） ２﹒８８



淨沽出最多港股：

騰訊控股 （００７００） －５﹒２１

中國海洋石油 （００８８３） －０﹒８３

比亞迪股份 （０１２１１） －０﹒４９

中興通訊 （００７６３） －０﹒２４

小米集團 （０１８１０） －０﹒１２

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（ｃａ）

