【新冠肺炎】香港中旅：境內景區和度假村已於３月份陸續重開

《經濟通通訊社１日專訊》香港中旅（００３０８）管理層於網上業績發布會表示，新型冠

狀病毒疫情對旅遊及消費行業帶來巨大影響，相信沒有公司可獨善其身。當中在１月２５日起，

境內景區和度假村陸續停運、信德中旅於２月４日全部停航、客房收入大幅下降。而在３月份，

境內景區和度假村取得政府同意後已陸續開業。

管理層指，公司已因應疫情作出最大限度的調整，保證公司營運安全，同時為疫情完結後的

復甦做好準備。管理層又指，公司在疫情期間沒有裁員計劃，至於薪酬方面將會根據情況考慮，

具體計劃仍在研究中。管理層續指，相信市場在疫情後恢復需要時間，雖然或會對市民造成心理

影響，但相信市場對消費旅遊的剛性需求仍存在。

至於東京奧運會延期至明年舉行，管理層表示，中旅作為奧運會的票務代理，暫時未掌握到

相關最新情況，但他強調中旅社業務將會剝離公司，相信奧運會延期不會對公司有負面影響。

而公司於３月份與信德集團（００２４２）訂立合作協議，公司增持信德中旅股份到５０％

並合併報表，雙方持有的中汽和澳門信德國旅股權併入信德中旅，管理層相信，這可將信德中旅

打造成大灣區旅遊交通投資和運營平台，捕捉到粵港澳客運更大機遇，又強調與信德已有多年合

作經驗，看好未來雙方的持續合作。（ｃｗ）

