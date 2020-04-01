【新冠肺炎】卡拉ＯＫ、夜總會及麻雀館傍晚６時起停業１４天

《經濟通通訊社１日專訊》政府今刊憲，訂立《２０２０年預防及控制疾病（規定及指示）

（業務及處所）（修訂）規例》（《修訂規例》）。

食物及衞生局局長發出最新指示，並由今日下午６時起生效，為期１４天，即至４月１５日

下午５時５９分，以要求關閉卡拉ＯＫ場所及暫停餐飲處所及會址的卡拉ＯＫ活動；關閉麻將天

九耍樂處所及暫停餐飲處所及會址的麻將天九活動；以及關閉通常供人飲酒，以及跳舞或作其他

娛樂的、營業至深夜的場所（一般稱為夜店或夜總會）。（ｂｎ）

