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01/04/2020 18:25

【新冠肺炎】卡拉ＯＫ、夜總會及麻雀館傍晚６時起停業１４天

　　《經濟通通訊社１日專訊》政府今刊憲，訂立《２０２０年預防及控制疾病（規定及指示）
（業務及處所）（修訂）規例》（《修訂規例》）。
　　食物及衞生局局長發出最新指示，並由今日下午６時起生效，為期１４天，即至４月１５日
下午５時５９分，以要求關閉卡拉ＯＫ場所及暫停餐飲處所及會址的卡拉ＯＫ活動；關閉麻將天
九耍樂處所及暫停餐飲處所及會址的麻將天九活動；以及關閉通常供人飲酒，以及跳舞或作其他
娛樂的、營業至深夜的場所（一般稱為夜店或夜總會）。（ｂｎ）

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