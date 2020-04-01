【新冠肺炎】卡拉ＯＫ、夜總會及麻雀館傍晚６時起停業１４天

《經濟通通訊社１日專訊》政府今刊憲，訂立《２０２０年預防及控制疾病（規定及指示）
（業務及處所）（修訂）規例》（《修訂規例》）。
食物及衞生局局長發出最新指示，並由今日下午６時起生效，為期１４天，即至４月１５日
下午５時５９分，以要求關閉卡拉ＯＫ場所及暫停餐飲處所及會址的卡拉ＯＫ活動；關閉麻將天
九耍樂處所及暫停餐飲處所及會址的麻將天九活動；以及關閉通常供人飲酒，以及跳舞或作其他
娛樂的、營業至深夜的場所（一般稱為夜店或夜總會）。（ｂｎ）
新型肺炎專輯 - 最新疫情發展和防疫貼士即睇
|生財有道01/04/2020
【大象零息】金管局：毋須要求香港銀行暫停派息或回購股份
|生財有道01/04/2020
【大象零息】騰祺沈慶洪：銀行股穩定派息是錯覺 看好香港電訊
|生財有道01/04/2020
【新冠肺炎】本港再多51人確診 卡拉OK群組7人全部中招
|生財有道01/04/2020
匯控停派息美期走低 港股全日挫517點報23085險守兩萬三
|香港政情01/04/2020
【新冠肺炎】政府刊憲夜總會卡拉OK等關閉14日
|生財有道01/04/2020
【大象零息】滙控除淨後取消派息 分析指影響股份及衍生工具計價
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯商品
基金
MPF
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰